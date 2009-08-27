Tecavüzcüler ile aynı araca bindirildi

Evlenme vaadiyle kandırılan ve erkeklere pazarlanan 16 yaşındaki genç kız, hayatını karartanlarla aynı araca bindirilerek adliyeye getirildi. Genç kız, beş suçlunun yüzlerine bakamadı.

Sosyal Hizmetler Kız Yurdu’nda büyüyen ve 2 ay önce annesine teslim edilen C.T., kendisine evlenmeyi vaat eden K.A. ile birlikte oldu. Evleneceklerini söyleyen K.A.’ya güvenen C.T., geçen pazar günü gezmek için sevdiği adamla birlikte Toros Dağları eteklerindeki Gözne Beldesi’ne gitti. İddiaya göre, K.A., kızı Gözne Beldesi’ndeki bir eve götürüp, bir süre sonra eve gelen 2 kişiye para karşılığı pazarladı. Bir ihbar üzerine eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri K.A., kızla para karşılığı ilişkiye giren 35 yaşındaki H.B. ve 32 yaşındaki A.K. ile yine para karşılığı ilişkiye girmek için evde bulundukları ileri sürülen, ancak adları açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 5 kişiden üçü tutuklandı, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Uzman psikolog ile birlikte şüphelileri teşhis eden ve yaşadıklarını anlatan C.T. ise ailesine teslim edildi. Ancak C.T.’nin tecavüzcüleriyle aynı araçta adliyeye getirilmesi psikolog uzmanlar tarafından çok yanlış bulundu.

Uzman görüşü

‘Travmayı bin defa yaşatır’

Prof. Dr. Arif Verimli

Bir araca hepsinin bindirilmesi olayı, son derece düşüncesizce bir davranış. Kendisine zarar vermiş insanlarla, tecavüz kelimesini söyleyemiyorum bile, bir arada bulunması o genç kıza o tramvayı bin defa yaşatır. Bu uygulama ve davranış, makul ve mantıklı bir uygulama değil. Burada bana göre görevi ihmal söz konusu. Burada yapılması gereken bu kişilerin birbirlerini hiç görmemeleri gerekiyor. Polis sorgusunda, savcılık aşamasında ve mahkeme sürecinde mağdur genç kız ile bu sanıkların birbirlerini hiçbir şekilde görmemeleri gerekiyor. Bunların ayrı araçlarla götürülmesi ve ayrı odalarda tutulmaları gerekirdi. Hatta biraz daha ince olunacak olursa genç kızın sorgusu bir psikolog nezaretinde yapılmalıydı. Hem tecavüz hem de bu uygulama genç kızın hayatı boyunca unutamayacağı etkiler yaratacaktır onun o hassas bünyesi üzerinde. Bu konularda daha dikkatli olunması ve hassas bir şekilde bu uygulamaların yürütülmesi gerekiyor.