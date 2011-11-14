Tecavüzcüden akıl almaz bahane: Hayat kadını sandım

T24

Olay, Canik İlçesi’nde 11 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli olan F.K. adlı kız evden kaçtı. Ailesi, polise giderek kızlarının kayıp olduğunu bildirdi. F.K., aynı akşam ilçenin Belediyeevleri Mahallesi’nde Ankara yönüne giden Mehmet Y. yönetimindeki TIR’a otostop yaparak bindi. Sürücü, TIR’a aldığı kızla cinsel ilişkiye girmek istedi, ancak olumsuz yanıt aldı. Mehmet Y., iddiaya göre, Amasya’nın Merzifon İlçesi’ne geldiklerinde TIR’ı park ederek F.K.’ya tecavüz ettikten sonra cebine bir miktar para koyup araçtan indirip yoluna devam etti.Merzifon’da polise giden F.K., "Evden kaçtıktan sonra Ankara’daki yakınlarımın yanına gitmek için yoldan geçen TIR’a otostop yaptım. TIR sürücüsü beni aldıktan bir süre sonra öpmeye kalkıştı. Ancak izin vermedim. Daha sonra TIR’ı park ederek bana tecavüz etti" dedi. İfadenin ardından F.K. ailesine teslim edildi. Şikayetin ardından polis, Mehmet Y.’yi aramaya başladı. Dün Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TIR sürücüsünü Samsun’da yakalayarak gözaltını aldı. Polise ifade veren şüpheli, "Yolda el sallayıp beni durdurdu. Ben de TIR’a aldım. Daha sonra hayat kadını olduğunu zannederek ilişkiye girdim. Cebine bir miktar para koyduktan sonra da Merzifon İlçesi’nde indirdim. Zeka özürlü olduğunu da anlayamadım" diye konuştu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Y., bugün Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.