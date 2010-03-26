Tecavüzcü tenora 82 yıl ceza

T24 - Ankara’da çok sayıda cinsel saldırı ve gasp olayının faili olarak yargılanan Devlet Opera ve Bale sanatçısı, ünlü tenor Şahin Öğüt (31), hakkında açılan iki davada “cinsel saldırı” ve “yağma” suçlarından toplam 82 yıl hapse mahkûm edildi.



Öğüt, Ankara’da askerliğini yaptığı sırada, aralarında 18 yaşından küçük 8 kız çocuğunun da bulunduğu 10 ayrı tecavüz olayının faili olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.





Çok sayıda dava var...



Öğüt hakkında Ankara’da açılan davalardan ikisi dün karara bağlandı. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Öğüt’ü bir mağdureye karşı “cinsel saldırı” suçundan 10 yıl, başka bir mağdureye karşı nitelikli biçimdeki cinsel saldırı suçundan da 18 yıl hapis cezasına mahkûm etti. Mahkeme, Öğüt’ü her iki mağdureye karşı “yağma” suçundan ise toplam 24 yıl hapse çarptırdı. Öğüt’ün, eylemleri sırasında “konut dokunulmazlığını ihlal ettiği” kanaatine varan mahkeme, ayrıca bu suçtan da hakkında dava açılması istemiyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Öğüt hakkında Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan başka bir dava da sonuçlandı. Mahkeme Öğüt’ü, mağdureye karşı “cinsel saldırı” ve “yağma” suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Böylelikle Öğüt, iki mahkemece toplam 82 yıl hapse mahkûm edilmiş oldu. Şahin Öğüt hakkında açılan çok sayıda dava da sürüyor.





Saldırıyor, giderken bıçak bırakıyordu



Siyah kasklı, motosikletli Öğüt’ün, Ankara’da peşine düştüğü genç kızları, evlerinin kapısına kadar takip ettiği, evde kimsenin olmadığını anlayınca “Mehmet” adlı bir kişiyi sorma bahanesiyle zili çaldığı, kapının açılmasıyla zorla içeri girdiği iddia edilmişti. İddiaya göre Öğüt, koli bandıyla mağdurelerin ellerini ve ağzını bağladıktan sonra televizyonun sesini açıp cinsel saldırıda bulunuyordu. Öğüt’ün, saldırının ardından mağdurların yanına kendilerini çözebilmeleri için bir bıçak bıraktığı da ortaya çıkmıştı.





İstanbul’da dehşet saçmış



Öğüt’ün konservatuar yıllarında da 4 ayrı cinsel saldırı suçu işlediği iddia edilirken, tecavüzler sırasında elde edilen sperm örnekleri 2006-2007 yıllarında meydana gelen benzer olayların zanlısı olabileceği ihtimaline karşın İstanbul’a da gönderilmişti. İncelemede Ankara Bahçelievler’de 27 Ekim 2008’de meydana gelen tecavüz olayından elde edilen DNA örnekleri ile İstanbul Beşiktaş’ta Ekim 2006’da M.Ö., Ocak 2007’de A.T. ve Şişli’de Şubat 2007’de E.D. adlı kız çocuklarına tecavüz olaylarından elde edilen DNA örneklerinin uyuştuğu belirlenmişti.





