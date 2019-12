Tecavüzcü tenor hep aynı yöntemi kullandı

Kasklı tecavüzcü tenor Şahin Ö.’nün, mağdur kızları, okullarından evine kadar motosikleti ile takip ettiği ve her defasında aynı yöntemi kullanarak tecavüz ettiği anlaşıldı.



Ankara’da beş mağdura tecavüz eden, dördünde ise kurbanlarını son anda elinden kaçıran Şahin Ö., her defasında en küçüğü 10, en büyüğü 20 yaşındaki kurbanlarına adres sorma bahanesiyle yaklaştı. Şahin Ö.’nün kapıyı çaldıktan sonra su istediği, evde kimsenin olmadığını anlayınca da yanında taşıdığı sustalı bıçağı kullanarak eve girdiği, seslerin duyulmaması için mağdurlara evde bulunan televizyonların sesini sonuna kadar açtırdığı, elektrik süpürgesini çalıştırttığı ortaya çıktı. Şahin Ö., mağdurları koli bandı ile bağlayıp tecavüz ettikten sonra banyoya kilitleyerek kaçtı.



Polisten kurtuldu



Şahin Ö. yakalanmamak için kullandığı motosikletin plakasını söktü. Artan tecavüz olaylarının ardından polis de motosiklet kullanıcılarına karşı kontrolerini sıklaştırdı. Şahin Ö., 25 Ekim 2008’de Çankaya Karakolu’nda görevli bir sivil ekip tarafından Bahçelievler semtinde farkedildi. Durdurulmak istendiğinde Şahin Ö. kaçarak izini kaybettirdi. Motosiklet aynı gün Bahçelievler’de bir marketin kapalı otoparkında bulundu.



Bol miktarda koli bandı



Motosikletin şasi numarasından Şahin Ö.’nün kimliği ve Dikmen semtindeki evinin adresi tespit edildi. Savcılıktan alınan arama izni ile Şahin Ö.’nün evi basıldı. Polisleri karşısında görünce hiç şaşırmayan Şahin Ö., tecavüzleri itiraf etti. Ancak Şahin Ö. hem poliste hem de mahkemede susma hakkını kullanarak hiçbir soruya yanıt vermedi. Şahin Ö.’nün evinde yapılan aramalarda mağdurların eşyaların yanısıra, üç adet koli bandı, Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri giriş kartı, Öğretmenevi giriş kartı, askeri kimlik, sustalı bıçak, Kültür ve Turizm Bakanlığı kimlik belgesi bulundu.



Aynı kişi mi Polis, Ankara’da 5 kıza tecavüz eden, 4’ünü son anda elinden kaçıran Şahin Ö. ile İstanbul’da altı genç kıza cinsel istismarda bulunan saldırganın aynı kişi olup olmadığı ihtimali üzerinde duruyor.



Sevgilisine de tecavüz etmiş



Kasklı sapığın eski sevgilisi F.G. (30) gazete ve televizyonlarda çıkan haberlerin ardından, Şahin Ö.’nün kendisine de tecavüz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. F.G., 12 yıl önce başına gelen tecavüz sonrasında tehdit edildiği ve korktuğu için şikáyetçi olamadığını söyledi. F.G. dün Cumhuriyet Savcılığı’na şikáyet dilekçesi vererek, Şahin Ö.’nün cezalandırılmasını istedi. Şahin Ö.’nün 1. sınıf emniyet müdürlüğünden emekli babası H.Ö’nün oğlu gözaltına alındıktan sonra çevresindekilere, "Benim artık öyle bir çocuğum yok" dediği öne sürüldü. Şahin Ö., tutuklandıktan sonra gönderildiği Sincan Cezaevi’nde "can güvenliği" nedeniyle üç kişilik karantina koğuşuna konuldu.



İçindeki canavarı göremedik



İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, Şahin Ö.’nün "spinto tenor" denilen çok geniş ve güçlü bir ses yapısına sahip olduğunu belirterek, "2005 yılında sınav ve mülakatlarda sesi beğenilmişti. Ses kalitesi açısından bir sorunu yoktu. Tabi insanın içinde nasıl bir canavar