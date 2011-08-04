Tecavüzcü sevgili şantajdan da aranıyor!

T24

SEVGİLİLER KAZA YAPMIŞTI



Antalya’da oturan ve bir kafeteryada garson olarak çalışan Ö.P., lise yıllarından tanıdığı turist rehberi M.Ç. ile sevgili oldu. Kısa süre sonra M.Ç. genç kızı annesinin oturduğu eve götürdü ve iddiaya göre tecavüz etti. Olaydan sonra ayrılmak isteyen Ö.P.’ye karşı çıkan M.Ç., ailesine söyleyeceği tehdidiyle zaman zaman tecavüzü etti. Ailesinin duymasından korktuğu için kimseye bir şey anlatmayan genç kızı, geçen ay otobüs durağında araç beklerken yanına gelen M.Ç, ikna ederek, Altındağ Mahallesi Teomanpaşa Caddesi’nde bulunan Kilit Apartmanı’ndaki evine götürdü. Burada birlikte olmak isteyen M.Ç, Ö.P.’nin kabul etmemesi üzerine elektro şok cihazı ve muşta ile etkisiz hale getirdiği kızı soyup tecavüz etti. M.Ç., Ö.P.’nin ağlama ve yalvarmalarını ise gülerek cep telefonuna kaydetti. M.Ç.’nin banyoya girmesi üzerine Ö.P. evden kaçtı. Bir süre sokaklarda gezen genç kız, aynı gün işten ayrıldı ve ailesiyle yaşadığı evden çıkmamaya başladı.Ö.P. geçen 17 Temmuz ise hayatının şokunu yaşadı. M.Ç.’nin kendisine tecavüz ederken çektiği görüntüler 6 ayrı CD halinde evlerinin posta kutusuna bırakıldı. Aynı gün cep telefonuyla çekilen tecavüz görüntüleri de internette sosyal paylaşım sitelerine konuldu. Bu durum üzerine hemen ailesiyle birlikte polis merkezine giden Ö.P. olanları anlatarak şikayetçi oldu. Polis Antalya 8’nci Sulh Ceza Mahkemesi’nden aldığı kararla M.Ç.’nin evine baskın düzenledi. Mahalle muhtarı eşliğinde çilingir aracılığıyla kapısı açılan evde M.Ç.’nin olmadığı belirlendi. Yapılan aramada evde gizli kamera, muşta, tabanca, av tüfeği, kullanılmamış 25 kelepçe, kullanılmış onlarca plastik kelepçe, dürbün, elektro şok cihazı, 44.5 cm uzunluğunda samuray kılıcı, 21 porno CD, 320 bandrolsüz CD, 37 müzik CD’si ve yine Antalya’da yaşayan ve tecavüz görüntülerinin bulunduğu başka bir kıza ait görüntüler ile üzerinde "Çiğdem’in görüntüsü" yazan CD içerisinde başka bir genç kıza ait MSN üzerinde yapılan erotik sohbet ve dansa ilişkin kamera kayıtları bulundu. bu malzemelere el koyan polis, CD’de tecavüz görüntüleri bulunan ikinci genç kıza ulaşarak ifadesini aldı. Korktuğu ve evlendiği için şikayetçi olmadığını söyleyen kadın, görüntüleri olduğunu öğrenince şikayetçi oldu.Şüpheli M.Ç.’nin ortadan kaybolduğu ve yakalama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.Antalya’da 26 Ağustos 2008 tarihinde Teomanpaşa Caddesi üzerinde Ali Reşit Kınay’ın kullandığı 07 SZ 993 plakalı otomobil, M.Ç.’nin kullandığı 07 EM 724 plakalı motosiklete arkadan çarpmış, kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan sevgilisi Ö.P. yaralanmıştı. Yaralı gençler ambulans beklerken Ö.P, "M. elimi tut. Beni sakın ambulansa yalnız bindirme" diye ağlarken sevgilisi de "Ne olur Ö., iyileşeceksin, seni asla bırakmayacağım" demişti.