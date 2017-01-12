Tecavüzcü otobüs şoförünün 48 ayrı suç dosyası var: Mala zarar verme, tehdit, şantaj, hakaret, cinsel istismar!..

Ankara’da geçen hafta S. adlı kadına özel toplu taşıma aracında tecavüz eden İbrahim T. adlı şöför hakkında 48 ayrı suç dosyasının olduğu ve İbrahim T.’nin üç ayrı cinsel istismar suçundan yargılandığı ortaya çıktı. Ayrıca 'hakaret, tehdit ve mala zarar' gibi suçlardan da İbrahim T. için işlem yapıldığı belirlendi.

Öte yandan S.’ye tecavüz edilen otobüsün delillerden temizlenerek apar topar sefere sokulduğu ve otobüse içinde yolcular varken el konduğu belirlendi. Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, S.’nin avukatı Avukat Hüsniye Şimşek’in Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, İbrahim T.’nin öldürme kastıyla hareket ettiği ve suç dosyasının kabarık olduğu vurgulanarak, "Hakkında onlarca suçtan dosya bulunduğu ve suç işlemeyi yasalara karşı koymayı itiyat haline getirdiği görülecektir" dendi.

İbrahim T.’nin yargılandığı bu dosyalardan üçü; 2012, 2013 ve 2015 yılında gerçekleşmiş üç ayrı cinsel istismar suçuna dayanıyor. Diğer dosyalarda ise “hakaret, tehdit, şantaj, mala zarar verme” suçları yöneltiliyor.

Oda başkanına şikayet

Avukat Şimşek ayrıca, mağdur S. ile saldırgan İbrahim T. arasında "ilişki olduğunu" iddia eden Ankara Şehiriçi Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Kurtuluş Kara hakkında şikayetçi oldu. Dilekçede, S.’ye tecavüz edilen aracın olaydan sonra delilleri yok etmek amacıyla temizlenerek sefere çıkarıldığı anlatıldı. Polis el koyduğunda otobüsün seferde olduğu ve içinde yolcular bulunduğu belirtildi.

Dilekçede, Kara’nın "Biz İbrahim T.’yi aracı otoparka bırakırken gördük" dediği hatırlatılarak "Sefer sırasında ve içinde yolcular varken el konulan araçta temizlik yapan, delilleri yok eden ve sefere çıkaran kurumun ‘Biz aracı bırakırken gördük’ iddiası, saklanmak istenen gerçeği açıkça göstermektedir. Delilleri kim nasıl ve neden yok etmiştir?” sorusu yöneltildi. Oda Başkanı Kara hakkında ‘delilleri karartma, adliye makamları yanıltma, iftira ve hakaret’ suçlarından soruşturma açıldı.

[Halk otobüsünde tecavüz dehşeti]