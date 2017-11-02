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Tecavüzcü olduğu iddia edilen Fatih Y. İstanbul'a getirildi

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-SARIYER Maslak'ta Kırgızistan uyruklu üniversite öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan ve Adana'da yakalanan Fatih Y

02 Kasım 2017 00:28

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-SARIYER Maslak\'ta Kırgızistan uyruklu üniversite öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan ve Adana\'da yakalanan Fatih Y., İstanbul\'a getirildi.
Maslak İTÜ Ayazağa metro çıkışında Kırgızistan uyruklu üniversite öğrencisi E.A (22)\'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Fatih Y.(27) Adana Otogarında yapılan operasyonla gözaltına alındı. Mağdur E.A verdiği ifadede \"26 Ağustos\'ta İTÜ Metro çıkışından çıkarak ilerliyordum. Beş dakika sonra karanlık yolda bir kişi, \'Sessiz ol öldürürüm seni\' diyerek cinsel saldırıda bulundu. Telefonumu ve cüzdanımı alarak kaçtı\" dedi. E.A.\'nın verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan çalışmalarda, şüpheli Fatih Y. Adana Otogarı\'nda yakalandı.
Şüpheli, İstanbul\'a getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğü2nde sorguya alındı.
Şüpheli Fatih Y\'nin cinsel saldırı, gasp ve kapkaçtan kaydının olduğu öğrenildi.
 

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