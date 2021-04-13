Tecavüz ve cinsel saldırı suçlusu eski yapımcı Weinstein'in avukatı: Görme yetisini kaybetmeye başladı; dört dişi düştü

Birçok kadına tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından ABD'de 23 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'in avukatı, müvekkilinin görme yetisini kaybetmeye başladığını ve dişlerini kaybettiğini söyledi.

The Independent'ta yer alan habere göre, eski yapımcı Weinstein, 11 farklı cinsel saldırı suçuyla yargılandığı Los Angeles'a iade edilmesinin görüşüldüğü bir duruşmaya online olarak bağlandı.

Los Angeles Times'taki habere göre, Weinstein iade edilmesi görüşülen Los Angeles'ta 2004 ile 2013 yılları arasında beş kadına yönelik 11 farklı cinsel saldırı suçuyla yargılanıyor.

Weinstein'in avukatı Norman Effman, müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle iade edilmemesini istedi. Effman "Dişlerini kurtarmak için operasyonlar geçirmesi gerekiyor. Şu ana kadar dört dişini kaybetti" dedi. Effman, Weinstein'in görme yetisini kaybetmeye başladığını da iddia etti.

Yargıç, Weinstein'e iade edilmemek üzere başvuruda bulunması için bir hafta süre verdi.

Ne olmuştu?

Weinstein'ın taciz ettiği kadınların konuşması ile yıllardır süren skandal ortaya çıkmış ve bunun sonucunda #MeToo akımı başlamıştı.

New York'ta Weinstein hakkında tecavüz ve cinsel taciz dahil beş farklı suçlamayla açılan davada karar geçtiğimiz şubat ayında açıklanmış ve ünlü yapımcı 23 yıl hapse mahkum edildi.