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Dünya
Deutsche Welle

Tecavüz ve cinayetten yargılanan mülteciye müebbet hapis

Almanya'nın Freiburg kentinde bir üniversite öğrencisine tacavüz edip öldürmekten yargılanan mülteci Hüseyin K. müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

22 Mart 2018 16:09

Almanya'nın Freiburg kentinde 19 yaşındaki tıp öğrencisi Maria L.'nin öldürülmesi ile ilgili davada karar açıklandı.

Freiburg Eyalet Mahkemesi, zanlı Hüseyin K.'nin müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, zanlının "ağır suç" işlediği bu nedenle de kendisine ceza indirimi uygulanamayacağı ve erken tahliyesinin mümkün olmadığı kararı verdi. Karar temyize de götürülemeyecek.

Hüseyin K. Ekim 2016'da Freiburg'da üniversite öğrencisi Maria L.'yi boğazını sıkarak bayılttıktan sonra defalarca tecavüz etmek ve sonra da nehre atarak ölümüne yol açmakla suçlanıyordu. Genç kadının ölüm nedeninin boğulma olduğu açıklanmıştı.

Yargıç Kathrin Schenk gerekçeli kararında, "Zanlı, kurbanı nehre attığı zaman yaşadığını biliyordu ve boğulacağını hesaba katarak hareket etti" ifadelerini kullandı.

Alman basınına yansıyan haberlere göre, Hüseyin K. Eylül ayında suçunu kabul etti fakat olayın ayrıntılarına dair bilgi vermedi. Olayın yaşandığı tarihte 17 yaşında olduğu bilgisini veren Hüseyin K.'nin yaşı hazırlanan bilirkişi raporlarında 22 olarak tespit edilmişti.

Kasım 2015'te Almanya'ya giren Hüseyin K. resmi mercilere Afgan olduğu bilgisini vermişti. Hüseyin K.'nin Almanya'ya gelmeden önce 2013 yılından itibaren yaşadığı Yunanistan'ın Korfu adasında da bir kadına saldırmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, ancak "reşit olmadığı" gerekçesiyle erken tahliye edilmesinden sonra ortadan kaybolduğu belirtiliyor.

DW,dpa/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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