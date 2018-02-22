'Tecavüz sonucu doğum iddiası'na soruşturma

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca bir televizyon kanalındaki programa annesini bulmak için katılan H.C.\'nin (26), dayısının, annesine tecavüzü sonucu dünyaya geldiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya\'da oturan H.C., hiç görmediği annesini bulmak için 21 Şubat günü katıldığı televizyon programında, tecavüz sonucu dünyaya geldiğini öğrendi. Canlı yayına bağlanan H.C.\'nin annesi K., henüz 13 yaşındayken o dönem 15 yaşındaki öz ağabeyi M.E.\'nin kendisine tecavüz ettiğini, bu birliktelikten de H.C.\'nin dünyaya geldiğini anlattı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tecavüz iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.