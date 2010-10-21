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Yaşam

Tecavüz sanıkları 7 ayda kurtuldu

Ankara’da 18 Mart 2010 akşamı, evine giden genç kız zorla kaçıran ve tecavüz eden sanıklar cezaevinde 7 ay kaldıktan sonra serbest bırakıldılar.

21 Ekim 2010 03:00

T24- Ankara’da 18 Mart 2010 akşamı, evine giden genç kız zorla kaçıran ve tecavüz eden sanıklar cezaevinde 7 ay kaldıktan sonra serbest bırakıldılar.


Ayaş’ta kendisini kaçıran iki kişinin tecavüzüne uğrayan genç kadın, saldırganların kendi aralarında tartışmasından yararlanarak, öldürülmeden kaçmayı başardı.


Olayı polise anlatan kadın Adli Tıp’a sevk edildi. Vücudunda darp izleri bulunan kadına, Ankara Numune Hastanesi de “ruh sağlığı bozulmuştur” raporu verdi.


Polis, yaptığı araştırmalar sonunda iki saldırganı yakaladı. Kadının vücudunda yapılan inceleme sonunda, saldırganlardan birinin sperm örneği bulundu.


Delil yoğunluğu, saldırganların tutuklanmasını sağladı. Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada ise bakanlığın aksi yöndeki bir genelgesine rağmen, mahkeme, mağdur kadının İstanbul Adli Tıp’ta muayeneden geçirilmesine hükmetti.


‘Yargıtay’dan döner’

Avukatların, “Rapor 2 yıldan önce gelmez” itirazlarına rağmen, mahkeme, “Karar, Yargıtay’dan döner” diyerek, kararında ısrarcı oldu. Dosya, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Önceki gün duruşmada bir tanık bu nedenle dinlenemedi. İşlemlerin yürütülemeyeceğini göz önüne alan mahkeme, sanıkların tahliyesine karar verdi.


Saldırganlar, duruşmadan ayrılırken avukatları da tehdit etti. 7 ay cezaevinde kalan saldırganlar kurtuldu. Duruşmaya giren avukatlar, cüppelerini çıkararak mahkemeyi protesto etti.

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