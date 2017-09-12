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Tecavüz sanığı: Varislerini gösterince ilişkiye girdik

Mustafa KOZAK/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da sevgilisi Serap K

12 Eylül 2017 18:39

Mustafa KOZAK/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da sevgilisi Serap K.\'nın eski iş arkadaşı G.Ç.\'ye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Suat P., \"Evde yalnız kaldığımızda bana bacaklarını uzatıp varislerini gösterdi. Sonra aramızda yakınlaşma oldu. Kendi isteğiyle birlikte olduk\" iddiasında bulundu.
Antalya\'da Deniz Mahallesindeki bir apartman dairesinde tek başına yaşayan, garson, 34 yaşındaki G.Ç., 12 Temmuz günü polise başvurup evinde tecavüze uğradığını öne sürdü. G.Ç., kendisine tecavüz eden kişinin ise eski iş arkadaşı 43 yaşındaki Serap K.\'nın emlakçı sevgilisi 39 yaşındaki Suat P. olduğunu ileri sürdü.
G.Ç., bir kafetaryada işletmeci olarak çalışan Serap K.\'nın olay günü kendisine telefon açıp iş görüşmesi için yanına çağırdığını söyledi. Akşam kafeteryaya gittiğinde kendisine bira ikram edildiğini anlatan G.Ç., kısa süre sonra mekana Serap K.\'nın sevgilisi Suat P.\'nin geldiğini söyledi. Bir süre sonra eve gitmek istediğini söylediğinde Serap K.\'nın kendisine \"Eve biz bırakalım\" teklifinde bulunması üzerine bunu kabul ettiğini anlatan G.Ç., şöyle dedi:
\"Ani bir kararla Konyaaltı sahiline gittik. Orada uyuyup kalmışım. Diğerleri alkol almış. Daha sonra evime gelmek istediler. Buna \'Hayır\' diyemedim. Eve girdikten sonra Serap ile Suat ellerinde şarap ve biralarla geldi. Birlikte içtik. Bir süre sonra Serap kızına gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Daha sonra Suat bana tecavüz etti. Kısa süre sonra da Serap döndü.\"
\'BACAKLARINDAKİ VARİSLERİ GÖSTERDİ\'
Şikayet üzerine tutuklanan Suat P. hakkında nitelikli cinsel saldırı, Serap K. hakkında ise yardımcı olmak suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Antalya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasında, Suat P. suçlamaları kabul etmedi. Suat P,. evde G.Ç. ile sohbet ederken kendisine borçlarından söz ettiğini belirterek, \"Sonra da bacaklarındaki varisleri gösterdi. Bacağını üzerime attı. Aramızda yakınlaşma oldu. Yakınlaşmadan sonra kendi isteğiyle birlikte olduk\" dedi. Serap K. ise “Eve tekrar döndüğümde G.Ç.\'nin tecavüze uğramış durumu yoktu. Bana böyle bir şey demedi. Durumları gayet iyiydi. Ben ilişkiye girdiklerini anlayınca kendilerine kızdım\" dedi.
\'YÜZÜNE FONDÖTEN SÜR GEÇER\'
Suat P.\'nin kendisini yere yatırdığı için kalkamadığını, çevreye rezil olmamak için bağıramadığını öne süren G.Ç., bu olay sırasında yüzünde darp izleri oluştuğunu da söyledi. Olaydan sonra Serap K.\'ya \"Bu halde nasıl çalışacağım?\" dediğinde, “Yüzüne fondoten sür geçer\" karşılığını verip güldüğünü iddia eden G.Ç. “Serap\'ın beni para karşılığı erkek arkadaşına pazarladığını düşünüyorum\" dedi. Tutuklu sanığın tahliye istemini reddeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için dosyayı erteledi.

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