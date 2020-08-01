"Tecavüz sanığı, 'mağdur çığlık atmadı' denilerek serbest bırakıldı!"

Avukat Nazlı Ceren Şendoğan, müvekkili Gamze A.’ya cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Yunus Emre Çakır'ın mahkeme tarafından, "tecavüz sırasında çığlık atmadı" denilerek serbest bırakıldığını söyledi.

Gamze A.(20) isimli genç kadın, geçen yıl kasım ayında Yunus Emre Ç.(21) tarafından zorla eve götürülerek cinsel saldırıya uğradığını anlattı. Gamze A. savcılıkta verdiği ifadede, “Yunus Emre Ç., beni evine sürükledi ve defalarca tecavüz etti engel olamadım. Bağırdım ama kimse duymadı” dedi.

Yunus Emre Çakır yargılandığı mahkeme tarafından "mağdur olay anında çığlık atmadı" gerekçesi ile serbest bırakıldı. Sanığın 1 seneye yakın süredir serbest olması ve hiç ceza almaması sosyal medyada tepki çekti. Kısa süre içinde #gamzeyesesol etiketi Türkiye gündemine girdi. Kullanıcılar sanığın bir an önce tutuklanmasını talep etti.

Cumhuriyet'e konuşan avukat Nazlı Ceren Şendoğan müvekkiline saatlerce tecavüz edildiğini ve müvekkilinin bu esnada sara nöbetleri geçirdiğini aktardı. Şendoğan, “Geçtiğimiz sene müvekkilim Gamze A. bir arkadaşı ile dışarıda vakit geçirdikten sonra evine gitmek üzere yürüyor. Yürürken yolda kolunu tutan, sızlanan birini görüyor. Yunus Emre Çakır isimli bu şahıs kendisine hastanenin adresini soruyor ve şehrin yabancısı olduğunu kendisine hastaneye kadar eşlik etmesini rica ediyor. Gamze’de insanlık namına yardım ederek eşlik ediyor. Hastanede çok kısa bir tedaviden sonra ikisi de kendi evlerine doğru gidiyor. Hatta Gamze bu olaylar yaşanırken en yakın arkadaşına mesaj ile yolda birini gördüğünü hastaneye götürdüğünü de aktarıyor. Gamze A. evine yaklaşık 4 apartman kala Yunus Emre Çakır tarafından bir apartmanın içerisine çekiliyor. Müvekkilimi zemin kattaki evine zorla sokarak kendisini alıkoyuyor ve cinsel saldırıda bulunuyor. Tecavüz saatlerce sürüyor. Ayrıca bu süreçte müvekkilim sara nöbetleri geçiriyor. Bu şahıs müvekkilimi sıcak ve soğuk suda yıkayarak bir nevi işkence ediyor. Müvekkilimin fotoğraflarını çekiyor tehdit ediyor. Son olarak sabaha karşı birine söylersen seni öldürürüm diyerek Gamze A.’ı serbest bırakıyor. Gamze A. yaşadığı şoku atlatır atlatmaz en yakın arkadaşını çağırıyor ve hemen karakola şikâyette bulunuyorlar” dedi.

Sanığın tutuklanmasını isteyen avukat Şendoğan, mahkeme de tutarsız bularak bu gerekçe ile şâhısı tutuksuz yargılıyor. Şahıs hala Bursa’da aynı mahallesinde yaşamaya devam ediyor. Ne mahkeme tarafından ne de toplum tarafından gerekli tepkiyi görmedi. Müvekkilim yaşadığı olaydan sonra tekrar tekrar mağdur ediliyor. Biz tekrar tutukluluk talep edeceğiz. Davamız pandemiden dolayı kasıma ertelendi hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Bu olayda da görüyoruz ki İstanbul Sözleşmesi’nin yükümlükleri yerine getirilse Gamze sürekli olarak yaşadığı mağduriyetleri yaşamayacaktı. Bu süreci psikolojik olarak daha sağlıklı atlatabilecekti. Ya da sözleşmedeki kurumlar işlevsel olsaydı süreç daha sağlıklı işleyebilirdi” dedi.