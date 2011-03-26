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Tecavüz sahnesi olmayacak

Faruk Peker ve Müjde Ar'ın başrolde oynadığı 'İffet' filmi 30 yıl sonra dizi olarak yayınlanacak.

26 Mart 2011 02:00

T24 - 30 yıl sonra dizi olarak ekrana gelecek 'İffet'te film versiyonundaki o sahneye yer verilmeyecek. Faruk Peker ve Müjde Ar'ın başrolde oynadığı 'İffet' filmi 30 yıl sonra dizi olarak yayınlanacak.

Fahriye Evcen'in Müjde Ar'ın canlandırdığı 'İffet' karakterini oynayacağı dizinin yapımcılığını o dönem filme de imzasını atan Faruk Turgut yapacak. Turgut, herkesin merak ettiği bir soruyu cevaplayarak, filmdeki arabada yaşanan tecavüz sahnesinin dizide yer alıp almayacağını söyledi. Turgut, 'Nisan ayında yürürlüğe girecek olar RTÜK yasasına göre zaten artık Türk televizyonlarında böyle bir sahne çekemezsiniz. Bizim yapımımızda bu sahne olmayacak' diye konuştu. 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

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