'Tecavüz öncesi yalvarmadı, o da suçlu'

Hindistan'ın ünlü gurularından biri ülkeyi ayağa kaldıran tecavüz olayında kurbanın da sorumluluk taşıdığını iddia etti. Asaram Bapu adlı din adamının açıklamaları sert tepkilere neden oldu.

Hindistan'ın ünlü gurularından biri olan Asaram Bapu'nun ülkede protesto gösterilerine yol açan toplu tecavüz olayıyla ilgili cinsiyetçi açıklamaları Hint kamuoyunu kızdırdı.

Asaram Bapu olayla ilgili değerlendirmesinde, “Eğer kurban Tanrı'nın adını ansaydı ve saldırganlara ‘kardeşlerim' diyerek ayaklarına kapansaydı bu olay yaşanmazdı. Bu suç tek taraflı işlenmiş değil” ifadelerini kullandı.

Bharatiya Janata Partisi sözcüsü Ravi Shankar Prasad, din adamının sözlerini “rahatsız edici ve acı verici” olarak değerlendirdi.

Din adamının sert şekilde kınanması gerektiğini söyleyen Hindu gazetesi editörü de kadınları kötüleyici hiçbir konuşmanın kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Hindistan'da dinî liderlerin yandaşları üzerindeki etkisi oldukça fazla. Bunlardan biri olan Bapu'nun da Ahmedabad'taki merkezinin yanı sıra Kuzey Hindistan'a yayılmış şekilde 200'den fazla ona bağlı organizasyonun birimi bulunuyor.

23 yaşındaki genç kadın 16 Kasım'da Delhi'de bir otobüste 6 kişinin saldırısına uğramış ve tecavüz edilmiş, 29 Aralık'ta da hayatını kaybetmişti.