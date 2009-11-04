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Yaşam

Tecavüz MOBESE'ye takıldı

Çorlu'da 15 yaşındaki erkek çocuğu yeğeni olduğu iddia edilen 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ederken yakalandı.

04 Kasım 2009 02:00

Türkiye'den bir çocuk istismarı haberi de Tekirdağ'dan geldi. Çorlu'da 15 yaşındaki erkek çocuğu yeğeni olduğu iddia edilen 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ederken yakalandı. Tecavüz MOBESE kamerasınca kayıt edildi.
    
Zanlının tutuklandığı olayda, küçük kız devlet korumasına alındı.

Hıdırağa Mahallesi'nde, Ş.K. (15), aynı mahallede oturan yeğeni H.Y'yi (5) para verme bahanesiyle kandırarak, Çorlu Kalesi'ne götürdü. Burada küçük kıza tecavüz ederken Çorlu Meyve Sebze Hali önünde bulunan MOBESE kamerasıyla görüntülenen Ş.K, olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Çorlu Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürülen ve suçlamaları kabul etmeyen Ş.K, Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Olayın şokuyla sürekli ağlayan 5 yaşındaki H.Y. ise polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktor kontrolünden geçirilen küçük kızın alınan raporunda, tecavüze ve fiili livataya maruz kaldığı belirlendi.

Mahkemeye sevk edilen Ş.K, "yaşı küçük kız çocuğuna cinsel istismar" suçundan tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Cezaevine konuldu.

Bu arada, babası bir suçtan dolayı cezaevinde olan ve çöp toplayarak geçimini sağlayan annesi ile yaşayan H.Y, yetiştirme yurduna yerleştirildi.

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