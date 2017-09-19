'Tecavüz marşı' davasında ikinci kez görevsizlik kararı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR\'un geçen yıl Fenerbahçe\'yi sahasında 4-2 yendiği maçın ardından, internette \'tecavüz marşı\' olarak da adlandırılan John Carpenter\'a ait \'The End\' şarkısının çalınmasıyla ilgili açılan davaya bakacak mahkeme, ikinci kez görevsizlik nedeniyle değişti.

Antalya Stadı\'nda 5 Şubat 2016 tarihinde oynanan ve Antalyaspor\'un Fenerbahçe\'yi 4-2 yendiği maçın bitiminde statta, Yeşilçam filmlerinde tecavüz sahnelerinde kullanıldığı için internet ortamında \'tecavüz marşı\' olarak isimlendirilen John Carpenter\'a ait \'The End\' şarkısı çalındı. Konunun gündeme gelmesiyle birlikte Antalya Kadın Dayanışma Merkezi ve Dayanışma Derneği ile Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, tepki göstererek, Antalyaspor Kulübü\'ne dava açtı. 14. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada hakim \'görevsizlik\' kararı vererek davanın 3. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülmesine karar verdi. Bu mahkemede görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme başkanı, davanın kamu düzenine ilişkin bir dava olduğunu ve dosyayı incelemek istediğini söyledi. Mahkeme başkanı, davaya müdahil olmak için gelen kadın dernek üyelerini de kendilerine tebligat gönderilmediği için salona almadı. Davaya müdahil olan avukatlar, duruşma gününün tebligatının kendilerine yapılmadığını belirterek, şöyle dedi:

\"UYAP\'tan günü öğrenerek duruşmaya geldik. Bize dosya üzerinden karar verileceği söylendi. Mahkeme başkanı olumsuz görev uyuşmazlığı sebebiyle dosyayı Antalya Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderdi. Ağır Ceza Mahkemesi de görevli mahkemeyi tayin edecek. Bu davaya yine 3 veya 14\'üncü asliye bakacak.\"

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği\'nden Yard.Doç.Dr. İdil Elveriş, cinsel şiddeti yaratan, meşrulaştıran, haklılaştıran birçok eylemi futbol sahalarında gördükleri için bu davayı açtıklarını söyledi. Yard.Doç. İdil Elveriş, şöyle dedi:

\"Maalesef Antalya\'da \'Tecavüz marşı\' zafer kutlamak için çalındı. Çünkü bu anlayışa göre yenmek erkekliktir. Kadın bedeni üzerinde tecavüzü gerektirir. Kadınlara şiddet içeren bir eylemle kutlanması gerekiyor. Dolayısıyla biz bununla mücadele ettiğimiz için ihbarda bulunduk ve davaya katılma iradesi gösterdik. İki mahkeme görevsizlik kararı verdi.\"

Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi Derneği üyesi Prof.Dr. Gürsel Öztunalı Kayır ise, 2000 yılından bu yana kadına şiddetle mücadele verdiklerini söyledi. Spor dünyasının da kadına yönelik şiddetle ilgili duyarlı hale gelmesini sağlamak amacıyla bu davanın müdahili olduklarını belirten Prof.Dr. Kayır, şöyle konuştu:

“Kadına yönelik şiddetin spor camiasında da farkındalığını yaratmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Taleplerimiz var. Mahkemeye de bu taleplerimizi bildirdik. Erkek dilinin, cinsiyetçi dilinin kullanılmamasını sağlamak tüm spor camiasının da bu konuda duyarlı olmasını beklemek durumundayız. Mahkemelerin de bu duyarlılığı göstereceğini düşünüyoruz.\"

FOTOĞRAFLI