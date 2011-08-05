Tecavüz makinesi

T24 -





Posta kutusunda 6 CD





Onlarca kelepce bulundu





Kaza yapmışlardı





Antalya polisi, eski sevgilisi Ö.P.’yi (24) elektro şok cihazıyla bayıltıp tecavüz eden ve bu görüntüleri internete koyup ailesine de CD içerisinde gönderen Mustafa Çolak’ı (34) arıyor.Antalya’da oturan ve bir kafeteryada garson olarak çalışan Ö.P., lise yıllarından tanıdığı turist rehberi Çolak, ile sevgili oldu.İddiaya göre, kısa süre sonra Çolak genç kızı annesinin oturduğu eve götürdü ve tecavüz etti. Çolak, olayı ailesine anlatacağı tehdidiyle zaman zaman genç kıza tecavüz etti. Çolak, ailesinin duymasından korktuğu için kimseye bir şey anlatmayan genç kızı geçen ay otobüs durağında araç beklerken gördü ve evine götürdü. Evde genç kızla birlikte olmak isteyen Çolak, P.’nin kabul etmemesi üzerine elektro şok cihazı ve muşta ile genç kızı etkisiz hale getirdi. Genç kıza tecavüz eden Çolak, P.’nin ağlama ve yalvarmalarını ise gülerek cep telefonuna kaydetti. Çolak’ın banyoya girmesi üzerine P. evden kaçtı. Bir süre sokaklarda gezen genç kız, aynı gün işten ayrıldı ve ailesiyle yaşadığı evden çıkmamaya başladı.P. 17 Temmuz’da ise hayatının şokunu yaşadı. Çolak’ın kendisine tecavüz ederken çektiği görüntüler 6 ayrı CD halinde evlerinin posta kutusuna bırakıldı. Aynı gün cep telefonuyla çekilen tecavüz görüntüleri de internette sosyal paylaşım sitelerine konuldu. Bu durum üzerine hemen ailesiyle birlikte polis merkezine giden P. şikâyetçi oldu.Polis, Antalya 8. Sulh Ceza Mahkemesi’nden aldığı kararla Çolak’ın evine baskın düzenledi. Mahalle muhtarı eşliğinde çilingir aracılığıyla kapısı açılan evde Çolak’ın olmadığı belirlendi. Yapılan aramada evde gizli kamera, muşta, tabanca, av tüfeği, kullanılmamış 25 kelepçe, kullanılmış onlarca plastik kelepçe, dürbün, elektro şok cihazı, 44.5 cm uzunluğunda samuray kılıcı, 21 porno CD ve yine Antalya’da yaşayan ve tecavüz görüntülerinin bulunduğu başka bir kıza ait görüntüler ile üzerinde “Ç.’nin görüntüsü” yazan CD içerisinde başka bir genç kıza ait MSN üzerinde yapılan erotik sohbet ve dansa ilişkin kamera kayıtları bulundu.Polis, CD’de tecavüz görüntüleri bulunan ikinci genç kıza ulaşarak ifadesini aldı. Korktuğu ve evlendiği için şikayetçi olmadığını söyleyen kadın, görüntüleri olduğunu öğrenince şikâyetçi oldu.Antalya’da 26 Ağustos 2008 tarihinde Teomanpaşa Caddesi üzerinde Ali Reşit Kınay’ın kullandığı 07 SZ 993 plakalı otomobil, Çolak’ın kullandığı 07 EM 724 plakalı motosiklete arkadan çarpmış, kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan sevgilisi P. yaralanmıştı. Yaralı gençler ambulans beklerken P, “Mustafa elimi tut. Beni sakın ambulansa yalnız bindirme” diye ağlarken sevgilisi de “Ne olur Ö., iyileşeceksin, seni asla bırakmayacağım” demişti.