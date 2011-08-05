T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tecavüz makinesi

Evine götürdüğü eski sevgilisini elektro şok cihazıyla bayıltıp tecavüz eden Mustafa Çolak görüntüleri internete koydu

05 Ağustos 2011 03:00

T24 - Evine götürdüğü eski sevgilisini elektro şok cihazıyla bayıltıp tecavüz eden Mustafa Çolak görüntüleri internete koydu. Çolak’ın evindeki kayıtlarda başka bir kurbana daha rastlandı.

Eski sevgiliyi şokla bayıltıp tecavüz etti

Antalya polisi, eski sevgilisi Ö.P.’yi (24) elektro şok cihazıyla bayıltıp tecavüz eden ve bu görüntüleri internete koyup ailesine de CD içerisinde gönderen Mustafa Çolak’ı (34) arıyor.
Antalya’da oturan ve bir kafeteryada garson olarak çalışan Ö.P., lise yıllarından tanıdığı turist rehberi Çolak, ile sevgili oldu.

İddiaya göre, kısa süre sonra Çolak genç kızı annesinin oturduğu eve götürdü ve tecavüz etti. Çolak, olayı ailesine anlatacağı tehdidiyle zaman zaman genç kıza tecavüz etti. Çolak, ailesinin duymasından korktuğu için kimseye bir şey anlatmayan genç kızı geçen ay otobüs durağında araç beklerken gördü ve evine götürdü. Evde genç kızla birlikte olmak isteyen Çolak, P.’nin kabul etmemesi üzerine elektro şok cihazı ve muşta ile genç kızı etkisiz hale getirdi. Genç kıza tecavüz eden Çolak, P.’nin ağlama ve yalvarmalarını ise gülerek cep telefonuna kaydetti. Çolak’ın banyoya girmesi üzerine P. evden kaçtı. Bir süre sokaklarda gezen genç kız, aynı gün işten ayrıldı ve ailesiyle yaşadığı evden çıkmamaya başladı.


Posta kutusunda 6 CD

P. 17 Temmuz’da ise hayatının şokunu yaşadı. Çolak’ın kendisine tecavüz ederken çektiği görüntüler 6 ayrı CD halinde evlerinin posta kutusuna bırakıldı. Aynı gün cep telefonuyla çekilen tecavüz görüntüleri de internette sosyal paylaşım sitelerine konuldu. Bu durum üzerine hemen ailesiyle birlikte polis merkezine giden P. şikâyetçi oldu.


Onlarca kelepce bulundu

Polis, Antalya 8. Sulh Ceza Mahkemesi’nden aldığı kararla Çolak’ın evine baskın düzenledi. Mahalle muhtarı eşliğinde çilingir aracılığıyla kapısı açılan evde Çolak’ın olmadığı belirlendi. Yapılan aramada evde gizli kamera, muşta, tabanca, av tüfeği, kullanılmamış 25 kelepçe, kullanılmış onlarca plastik kelepçe, dürbün, elektro şok cihazı, 44.5 cm uzunluğunda samuray kılıcı, 21 porno CD  ve yine Antalya’da yaşayan ve tecavüz görüntülerinin bulunduğu başka bir kıza ait görüntüler ile üzerinde “Ç.’nin görüntüsü” yazan CD içerisinde başka bir genç kıza ait MSN üzerinde yapılan erotik sohbet ve dansa ilişkin kamera kayıtları bulundu.

Polis, CD’de tecavüz görüntüleri bulunan ikinci genç kıza ulaşarak ifadesini aldı. Korktuğu ve evlendiği için şikayetçi olmadığını söyleyen kadın, görüntüleri olduğunu öğrenince şikâyetçi oldu.


Kaza yapmışlardı

Antalya’da 26 Ağustos 2008 tarihinde Teomanpaşa Caddesi üzerinde Ali Reşit Kınay’ın kullandığı 07 SZ 993 plakalı otomobil, Çolak’ın kullandığı 07 EM 724 plakalı motosiklete arkadan çarpmış, kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan sevgilisi P. yaralanmıştı. Yaralı gençler ambulans beklerken P, “Mustafa elimi tut. Beni sakın ambulansa yalnız bindirme” diye ağlarken sevgilisi de “Ne olur Ö., iyileşeceksin, seni asla bırakmayacağım” demişti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24