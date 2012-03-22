Tecavüz mağduru: Yaşamak istiyorum

T24 - Ukrayna’da, 9 Mart’ta üç gencin tecavüz edip diri diri yakarak ölüme terk ettiği 18 yaşındaki Oksana Makar, ölümle pençeleşiyor.

Hürriyet'in haberine göre, genç kızın doktorları yaşamasının mucize olduğunu belirtirken, annesi Tetyana Surovitska ise, kızına dünyada cehennemi yaşatan Yevgeniy Krasnoşek, Maksim Prisyajnikov ve Artyom Pogosyan’ın kamuoyunda yarattığı öfkeyi canlı tutmaya çalışıyor.

“Kızıma bu acıları çektiren alçaklar umarım hak ettikleri cezaları bulur” diyen annesi, bu amaçla kızının ıstırabını videoya çekerek internete yükledi.Videoda vücudunun yüzde 55’i yanan Oksana sürekli inlerken, zar zor “Yaşamak istiyorum” diyor. Oksana’yı önceki gün İsviçre’den gelen bir yanık uzmanı eşliğinde ameliyata alan doktorları ise umutsuz.

Ameliyatı yapan Ukraynalı doktor Emil Fistal, “Kalçasındaki tüm kas dokusu, damar ve sinirler ölmüş. Kalın bağırsak sistemi erimiş. Oksana’nın durumu çok şey görmüş bizleri bile ürküttü. Normalde böyle bir hastanın hayatta kalma şansı binde bir” diye konuştu.

Her gün ameliyat

Doktor Fistal, sağ kolu pazu hizasında, iki ayağı da bilekten ampute edilen Oksana ile ilgili, “Kan zehirlenmesinden ölmemesi için her gün ameliyata girmesi gerekecek. Bedeni genç olsa bile, ne kadar dayanabileceğini tahmin etmemiz çok güç. Üstelik akciğerler de iflas etmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Mafya sahip çıktı

Bu arada, üç cani genç hakkında Ukrayna mafyasının ölüm fermanı çıkardığı öne sürüldü. Sevodnya gazetesinin haberine göre mafyanın tüm cezaevlerine, “Bu üç kişi getirildiğinde icaplarına bakın. Kızdan daha beter hale getirin” emri verdiğini yazdı.