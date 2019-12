Tecavüz mağduru kıza üniversiteli desteği

Denizli´de iki kişi tarafından kaçırılıp, tecavüze uğrayan Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Ç.A.´ya, üniversiteli kız öğrenciler eylem yaparak ``yalnız değilsin'' mesajı verdi



Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kampüsü girişinde toplanan yaklaşık 20 kız öğrenci, “Yalnız Değilsin”, “Meta değil, kadınız”, “Bedenimiz bizimdir”, “Tecavüze karşı sessiz kalmıyoruz” yazılı pankart ve dövizlerle Ç.A.´nın tecavüze uğramasına tepki gösterdi.



Pamukkale Üniversitesi´nin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören kız öğrencilerden oluşan, PAÜ´lü Kadınlar Platformu adına açıklamayı Gözde Sarma yaptı. Sarma, silah zoruyla kaçırılarak, tecavüze uğrayan Ç.A.´nın yasal sürecini takip edeceklerini belirterek, "Kadına yönelik şiddet sistematik bir şekilde uygulanmakta ve durmadan artmaktadır. Sokaklar, okullar, evler kadına yönelik her türlü şiddetin mekanı olmaktadır. Arkadaşımızın başına gelen tecavüz olayı da bunun kanıtıdır. Üniversiteli arkadaşımız, gece evine giderken, silah zoruyla kaçırılıp, tecavüz edildi. Kadın bedeni üzerinden yapılan her türlü politikanın bedelini ödemek istemiyoruz. Bedenimiz ve kimliğimiz üzerinden yapılan her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Tecavüze davetiye çıkaran yasaları, artık güvenilmeyecek durumda olan Adli Tıp gibi her türlü kurumu kınıyoruz. Tecavüze uğrayan kadınların, daha fazla yıpratılmaması için ifadesiz, sorgusuz ve tanıksız bir yasal süreç ve daha ağır cezalar istiyoruz'' dedi.



Açıklamanın ardından üniversiteli kızlar, Ç.A.’nın tecavüz olayıyla ilgili başlatılan yasal sürecin takipçisi olacaklarını yineleyerek ayrıldı.(DHA)