'Tecavüz mağdurları için merkez gerekli'

İngiliz hükümeti tecavüz mağdurlarına destek veren ve cinsel şiddete karşı çalışan merkezlere 705 bin pound destek vereceğini açıklarken, Amargi, VAKAD ve Mor Çatı'dan aktivistler sorunun yakıcı olduğu Türkiye'de bu alanda politka ve kaynak eksikliğini vurguluyor.



Polisin geçen yıl 13 binden fazla tecavüz vakasını rapor ettiği Britanya'da hükümet 19 Tecavüz Kriz Merkezi'ne cinsel şiddet ve tecavüz mağdurlarını desteklemek, danışmanlık ve savunma hizmetleri için yaklaşık 1 milyon 700 bin YTL destek verecek.



Özel olarak bu alanda çalışan merkezlerin olmadığı Türkiye'de kadına yönelik şiddete karşı çaba gösteren kuruluş ve aktivistler, devletin politikasının olmamasından şikayetçi.



Amargi çevresinde hareketlenen Taciz ve Tecavüze Son İnisiyatifi adına Esen Özdemir, bianet'e "Britanya'da olanlar bize çok uzak, tecavüz kriz merkezlerimiz yok ve bizim de amacımız o merkezleri kurmak. Henüz araştırma aşamasındayız" dedi.



Mor Çatı: Devlet desteği almıyoruz



Şiddetle karşılaşan kadınlara danışmanlık yapan Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'ndan Zelal Yalçın devletin kadın örgütlerine para kaynağı sunmadığını açıkladı.



"Devlet kadına yönelik şiddete karşı bütçe ayırmıyor. Cinsel şiddetle ilgili spesifik kaynak gerek. Çünkü cinsel suçlar gizli kalıyor, kadınlar tekrar tekrar yargılanmaktan dolayı başvuruda bulunmuyorlar."



Van Kadın Derneği'nden (VAKAD) Zelal Özgökçe de "Biz kurumsal olarak devlet destekli olmak istemezdik zaten" diyor. Neden aynı; bağımsız kalabilmek.



"Belki sadece işimizi yapabileceğimiz şekilde destekleniyor olsaydık olabilirdi. Ama biz devletin yapması gereken işleri yapmak zorunda kalıyoruz. Oysaki görevimiz mağdurları devletin ilgili birimlerine yöneltmekle sınırlı olmalıydı."



Devletin kadına yönelik verdiği hizmetleri yetersiz bulan Özgökçe bir örnek veriyor:

"Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne yönlendirdiğimiz bir kadının yaşadığı şiddeti teyit etmek için evine gidiyorlar. Kadını damgalamış oluyorlar. Ardından o anda kocası evde uyuşturucu krizine girmiş oluyor ve görevliler evi terk ediyor. Şimdi kocası o kadına sorun yaratmaz mı? Kadının güvenliği de yok."



Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Projesi'nden Eren Keskin "Devletten yardım almak bir kenara her yaptığımız açıklamaya dava açılıyor. Biz zaten devletin uyguladığı şiddet mağduru kadınlara hizmet veriyoruz" diyor.



Geçen yıl polis İngiltere ve Galler'de 13 binden fazla tecavüzü rapor etti. Bu rakam 1997'den bu yana artışın göstergesi. Ama hâlâ mağdurların korkuları tecavüzün kayıt altına alınamamasına neden olmayı sürdürüyor. Tecavüz kriz merkezleriyse ilk adımı atmakta destek vermeyi sağlıyor.





