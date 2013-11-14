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Dünya

'Tecavüz kaçınılmazsa zevk almaya bak!'

Hindistan'da son yıllarda artış gösteren tecavüz olayları sonrası Hindistan polis şefinin gafı olay oldu

14 Kasım 2013 17:02

Son dönemde tecavüz olaylarıyla sık gündeme gelen Hindistan'da, Merkezi Araştırma Bürosu Başkanı Ranjit Sinha, "tecavüz kaçınılmazsa zevk almaya bakmak gerekir" deyince büyük tepki topladı.

Times of India gazetesinin haberine göre, Ranjit Sinha, katıldığı bir konferansta, ülkede yasa dışı şans oyunlarını tamamen engellemenin imkansız olduğunu söylemek isterken şu sözleri sarf etti:

"Madem engelleyemiyoruz, o zaman şans oyunlarını yasallaştırıp hiç olmazsa vergi toplayabiliriz. Yani başka bir deyişle, tecavüz kaçınılmazsa zevk almaya bakmak gerekir."

Başlıca sorunlarından biri tecavüz olan ülkenin en üst düzey güvenlik şefinin ağzından çıkan bu sözler büyük tepki topladı.

 

Hindistan basını, son yıllardaki en önemli işlerinden biri tecavüz sanıklarını yakalamak olan bir kuruluşun başının ağzından bu tür sözler çıkmasına büyük tepki gösterdi. Hindistan Komünist Parti, polis şefi Sinha'nın kadınlara hakaret ve aşağılamadan yargılanmasını istedi.

Hindistan Merkezi Araştırma Bürosu Başkanı Ranjit Sinha, tepkiler üzerine sözlerinin amacını aştığını söyleyerek özür dilemek zorunda kaldı.

 

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