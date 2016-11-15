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Tecavüz ihbarı 'İmrahor Çetesi'ni çökertti

İstanbul'un Fatih ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 çete üyesi gözaltına alındı

15 Kasım 2016 21:17

İstanbul’da 19 yaşındaki Faslı Raukaia M.’nin tecavüz ihbarıyla harekete geçen polis, ‘Iraklı Ahmet’in liderliğindeki ‘İmrahor Çetesi’ne operasyon düzenledi. Fatih'te düzenlenen operasyonda 5 çete üyesi gözaltına alındı.

Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Fatih’te Fas uyruklu 19 yaşındaki Raukaia M., 9 Ekim’de İskenderpaşa Mahallesi’ndeki bir evde kendisine tecavüz edildiğini iddia ederek ihbarda bulundu. Şikâyet üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri soruşturma başlattı.

Araştırmada olayın faillerinin, ilçede daha önce de gasp, tecavüz, yağma ve göçmen kaçakçılığı suçlarına karışan ve liderliğini "Iraklı Ahmet” olarak bilinen Mohammed Hafid M.’nin yaptığı çete üyeleri olduğunu belirleyen ekipler operasyon düzenledi.

Operasyonda, Iraklı Ahmet’in de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan zanlılardan çete lideri Mohammed Hafid M. ve bir adamı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

 

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