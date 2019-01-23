Tecavüz iddiasıyla gözaltına alınan Chris Brown serbest bırakıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te tecavüz iddiasıyla dün gözaltına alınan ABD'li rap ve R&B şarkıcısı Chris Brown, serbest bırakıldı. Brown’un kefalet ücreti ödemediği belirtildi.

ABD’li ünlü şarkıcı Brown, dün, 24 yaşındaki bir kadının, şarkıcının 15 Ocak'ta Paris'te bir otelin suitinde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmesi üzerine iki kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı. ABD’li şarkıcı, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Paris Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, suçlamaları reddettiği belirtildi.

BBC'nin aktardığına göre, Brown ile ilgili soruşturmanın sürdüğü de belirtilirken, Brown'un avukatı Raphael Chiche ise müvekkilinin masum olduğunu söyledi.

Avukat Chiche, Brown'un, kendisine iftira atanlar aleyhine dava açmak istediğini de belirtti.

ABD'li rapçi Instagram hesabından suçlamayı yönelten kişinin yalan söylediğini belirten bir görsel paylaştı ve "Bu, bana, aileme ve kızıma karşı bir sayıgısızlıktır. Karakterime ve değer yargılarıma uymayan bir şey" açıklamasını yaptı.