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Tecavüz hükümlüsü cezaevinde penisini kesti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Açık Cezavi'nde 'tecavüz' suçundan yatan mahkum M

26 Ekim 2018 23:09

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Açık Cezavi\'nde \'tecavüz\' suçundan yatan mahkum M.K., \"Ne geldiyse başıma senden geldi\" dedikten sonra, meyve bıçağıyla penisini kesip, iki parçaya ayırdıktan sonra üstünde tepindi.
Çanakkale Açık Cezaevi\'ndeki olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. \'Tecavüz\' suçundan hükümlü M.K., meyve bıçağını eline alıp, \"Ne geldiyse başıma senden geldi\" dedikten sonra penisini kesti. Ardından da iki parçaya ayırıp, yere atarak üzerinde tepindi. M.K., cezaevi yetkililerinin çağırdığı ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Doktorların yaptığı kontrolde penisin yerine dikilemeyeceği belirtilerek, ameliyata alınan M.K.\'ye idrar çıkışını sağlaması için sonda takıldı.
M.K.\'nin halen hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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