'Tecavüz ettim, kuma gömdüm'

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Tatsuya İçihaşi, Japonya'da İngilizce öğretmenliği yapan 22 yaşındaki Lindsay Ann Hawker'a tecavüz ettiğini ve ölümüne sebebiyet verdiğini söyledi.Fakat 32 yaşındaki sanık, amacının genç kadını öldürmek olmadığını iddia etti.İngiliz öğretmenin cesedi 2007 yılında sanığın Tokyo'nun doğusunda yer alan evinde banyo küvetinde bulunmuştu.Lindsay Ann Hawker'ın ölümü ardından bir kitap yayımlayan Tatsuya İçihaşi, yaklaşık 2 buçuk yıl polisten nasıl kaçtığını ve kimliğini gizlemek için estetik ameliyat olduğunu anlatıyor.Ancak İçihaşi, sonunda Osaka kentinde 2009 yılında yakalandı.Öldürülen öğretmenin anne-babası mahkemede bulunmak için Japonya'ya yola çıkmadan yaptıkları kısa basın açıklamasında, ''kızları için adaletin yerini bulmasını istediklerini'' söylediler.Japonya'nın Çiba kentindeki mahkemenin, cezayı ay sonuna doğru açıklaması bekleniyor.