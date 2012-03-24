'Tecavüz ettiler, çırılçıplak sokağa attılar'

T24 - İstanbul Bağcılar'da sokakta çırılçıplak bulunan kadın kendisine tecavüz edildiğini kuzeninin saldırganların elinde olduğunu söyledi. Polis baskını sonucu yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bağcılar’da gece yarısı sokakta çıplak halde yardım isteyen genç kadının imdanına yoldan geçen araçtakiler yetişti. Polis merkezine götürülen S.K., silah tehdidiyle tecavüze uğradığını ve aynı evde kuzeni N.K.'nın zorla tutulduğunu öne sürdü.Bunun üzerine genç kadının verdiği adrese baskın düzenleyen polis, N.K.'yi kurtardı, evdeki 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre; Bağcılar'daki olay pazartesi gecesi meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki S.K. ile arkadaş ortamında 35 yaşındaki C.A. ile tanıştı. İkili, kısa sürede samimi oldu ve C.A., S.K.’yı, arkadaşının evine davet etti. Teklifi kabul eden S.K., kuzeni N.K.'yı (28) da yanına alıp C.A.’nın arkadaşı C.Ö.'nün evine gittiler.

Silah zoruyla birlikte olmak istediler

S.K. ve kuzeni N.K.'nın iddialarına göre bu dakikadan sonra evdeki olaylar şu şekilde gerçekleşti: C.A., uyuşturucu madde kullandıktan sonra S.K. ile birlikte olmak istedi. Ancak genç kadın birlikte olmayı kabul etmedi. Bunun üzerine C.A. silah tehdidiyle S.K.'ya tecavüz etti. Genç kadın, bunun üzerine bir yolunu bulup çırılçıplak evden kaçarak yoldan geçen bir aracı durdurdu ve Bağcılar Asayiş Büro Amirliği’ne gitti. Durumu polise anlatınca, genç kadının gösterdiği adrese polis ekipleri baskın düzenledi.

Polise saldırgan köpek engeli

Çilingir yardımıyla evin kapısını açan polis ekibi, pitbull cinsi bir köpekle karşılaştı. Polis, saldırgan köpeği etkisiz hale getirerek içeriye girdi. Ancak C.A., giriş kattaki dairenin penceresinden atlayarak kayıplara karıştı. C.A.'nın arkadaşı C.Ö. ise evde gözaltına alındı. Bu sırada, N.K.’nın polisin eve gelmesiyle son anda tecavüzden kurtulduğu öğrenildi. Polis ekipleri, baskın düzenlediği evde bir adet ruhsatsız tabanca, 3 kilo 900 gram esrar ve 210 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Tutuklandılar

Gözaltına alınan C.Ö.'nün ifadesinden yola çıkan polis, C.A.’nın kaldığı yeri tespit ederek önceki gün yakaladı. C.A. ve C.Ö. adliyeye sevk edildi. İki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada, C.A.'nın silahla adam yaralama, gasp gibi suçlardan polis tarafından arandığı öğrenildi.