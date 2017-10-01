Tecavüz edilerek öldürülen Afgan gencin katili kuzeni çıktı 

Faruk KIYAK-Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde tecavüz edildikten sonra işkence yapılarak öldürülen Afganistan uyruklu Gulbettin Haruni A.\'nın katil zanlısı A.A. yakalandı. Kuzeni Haruni A.\'yı alacağını istediği için öldürdüğü belirlenen A.A. tutuklandı.

Olay, geçen 24 Mart tarihinde Gebze Molla Fenari Mahallesi Çayıraltı mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Dere yatağında ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede öldürülen kişinin tecavüze uğradığı, işkence edildiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, cesedin Afganistan uyruklu Gulbettin Haruni A.\'ya ait olduğunu tespit etti. Ölen gencin kuzeni üzerinde yoğunlaşan ekipler, A.A.\'nın Afganistan\'a gittiğini belirledi.

A.A.\'nın Türkiye\'ye dönmesi ile operasyon düzenlendi. A.A. ve Pakistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden cinayeti işlediği iddia edilen A.A. \'Canavarca hisle kasten öldürmek\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pakistan uyruklu 3 kişi ise sınırdışı edildi.

A.A\'nın, 3 bin lira borcunu isteyen Gulbettin Haruni A.\'yı yanına çağırdığı, tecavüz ettikten sonra işkence ederek öldürdüğü, cesedi de ormanlık alandaki dere yatağına attığı ortaya çıktı.

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