Bahçelievler'de öldürülen kıza tecavüz edildiği ortaya çıktı

Bahçelievler’de, üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Fatımanur Çelik’i ellerini kollarını bağladıktan sonra öldürdüğü ileri sürülen Cem K.'nın cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

Evli ve bir çocuk sahibi olduğu öğrenilen ve hırsızlık yaptığı gerekçesiyle sabıkası olduğu ifade edilen Cem K'nın ifadesinde “Bayıldıktan sonra ağzını ve burnunu koli bandıyla bantladım. Ona tecavüz ettikten sonra öldüğünü fark ettim. Olay anını fazla hatırlamıyorum" dediği ifade edildi.

Hürriyet Mahallesi Güneşli Sokak Sultan Apartmanı 5. Katta S.K. adlı bir arkadaşıyla kaldığı dairede, üniversite öğrencisi Fatımanur Çelik (20)’elleri ve kolları bağlı, yarı çıplak boğularak öldürülmüş halde cesedi bulunmuştu.

Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetisyen Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Fatımanur Çelik’in İstanbul Üniversitesi’nde okuyan ev arkadaşı S.K.’nın ifadesine başvurdu. Bir yandan da, apartmanın güvenlik kamera görüntüleri incelendi. İncelenen görüntüler, hemen S.K.’ya da gösterildi. S.K. görüntülerde, cinayet öncesi ve sonrasında apartmana giriş-çıkış yaptığı görülen bir kişiyi teşhis etti. Bu kişi cinayetin şüphelisi olarak araştırılmaya başladı.

Bu kişinin hemen arka sokakta elektrikçinin yanında çalışan Cem K. (22) olduğu anlaşıldı. Evli ve bir erkek çocuk sahibi öğrenilen Cem K.'nın Bahçelievler’dek evine baskın düzenlendi. Evde bulunamayan Cem K'nın bir internet kafeye sıklıkla gittiği öğrenildi.

Bunun üzerine sözkonusu internet kafeye giden ekipler, Cem K'yı bir taksiye bineceği sırada yakaladı. Cem K.'nın üzerinde yapılan aramada öldürülen Fatımanur Çelik’a ait cep telefonundan çıkarılan hafıza kartı bulundu. Cem K'nın olayın ardından aldığı telefonun hafıza kartını çıkartarak internet kafede içindeki fotoğrafları incelediği anlaşıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilerek sorgulaması yapılan Cem K'nın “Ondan çok etkilendim. Ona sahip olmak için böyle bir şey planladım. Her seferindeki gibi o gün de internete bakacağımı söyleyerek girdim.

Onunla birlikte olmak istedim. Bu yüzden ona doğru harekette bulundum. Bayıldıktan sonra ağzını ve burnunu koli bandıyla bantladım. Ona tecavüz ettikten sonra öldüğünü fark ettim. Olay anını daha fazla hatırlamıyorum" dediği belirtildi.