Bahçelievler'de genç kız evinde elleri, ayakları bağlı halde ölü bulundu!

Bahçelievler’de üniversiteli genç kız, evinde eli ve kolları bağlı ve yarı çıplak halde ölü olarak bulundu. Genç kızın evine internet bağlayan kişiden şüphelenen polis, kimliği tespit edilen zanlıyı gözaltına aldı.



İstanbul Bahçelievler'de, üniversite öğrencisi F. N. Ç. yeni taşındığı evde ağzı, ellleri ve bacakları koli bandıyla bağlandıktan sonra boğularak öldürüldü.

Yarı çıplak bulunan genç kıza tecavüze uğrayıp uğramadığı Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacak.

İnternet bağlantısı için binaya girip 1 saat 15 dakika sonra dışarı çıkan genç, binanın kamera kayıtlarından teşhis edildi. Cinayet zanlısı ifadesi alınmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

F. N. Ç.'in arkadaşının polise verdiği bilgiye göre internet bağlantısını yapan kişi F.'ye arkadaşlık teklif etti. Telefonla sürekli olarak arkadaşını arayan bu kişi teklifine her seferinde 'hayır' yanıtı aldı.

F. N. Ç.'in arkadaşının dışarı çıkmasını fırsat bilen katil dün saat 17.00 sıralarında binaya geldi. Kapı girişinde bulunan kamera kayıtlarına göre şüpheli hareketler yapan zanlı kapı önünde sigara içip binaya giriyor. Katil zanlısı kamera kayıtlarına binadan çıkarken 18.15 sıralarında bir kez daha giriyor.

Dışarıda olan ve saat 22.00 sıralarında evine dönen Ç.'nin kız arkadaşı anahtarıyla eve giremeyince çilingir çağırdı. Çilingir kapıyı açınca içeri giren genç kız arkadaşının yarı çıplak halde cesediyle karşılaştı. Çığlık seslerini duyan bina sakinleri 5'inci kata koştu. Binada oturanların verdiği bilgiye göre, ağzı koli bantıyla yapıştırılan F. N. Ç.'in tecavüze de uğradığı iddia edildi. Maktülün katiline direndiği bu yüzden kafasında darp izleri olduğu öne sürüldü.



Katil hazırlıklı gelmiş



F. N. Ç.'in arkadaşının polise verdiği ifadede "Evde koli bandımız yoktu" demesi katilin eve hazırlıklı geldiği iddiasını güçlendiriyor. Ç.'nin arkadaşı polise verdiği ifadede internet bağlamaya gelen gencin arkadaşını rahatsız ettiği bilgisini verdi. Polis binanın güvenlik kamerası kayıtlarına el koyarak Ç'nin arkadaşına görüntüleri izlettirdi. Genç kız, akşam saatlerinde binaya giren internetçi genci polislere gösterdi. Polis yaptığı kısa bir araştırmadan sonra katilin kimliğine ulaştı. Cinayet Masası polisleri olaydan kısa süre sonra zanlı olduğu iddia edilen genci yakalayarak gözaltına aldı.