Tecavüz edemeyince serbest kaldı

Kendisini polis olarak tanıtarak liseli kızı erkek arkadaşının yanından alıp ağaçlık alanda tecavüz etmek istediği iddia edilen şahıs serbest bırakıldı.



Bakırköy'de parkta erkek arkadaşıyla oturan lise son sınıf öğrencisi genç kız, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi tarafından "Anneni ararım" tehdidi ile ağaçlık alana götürülerek tecavüz edilmek istendiğini iddia etti. İddiaya göre, Ataköy 5. Kısım'da geçtiğimiz Pazar günü akşam saat 17.00 sıralarında lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki G.K. parkta erkek arkadaşı ile otururken bir kişi geldi. Kendisini polis olarak tanıtan bu kişi genç kızın erkek arkadaşını tokatladı. Ardından ise ikisinin de cep telefonlarına el koyup erkeği parktan kovdu. Sabah gazetesinin haberine göre genç kızı bağırarak azarlayıp annesinin telefon numarasını isteyen şahıs "Seni annene söyleyeceğim" diyerek tehdit etti.



Ardından genç kızı "Seni sorgulayacağım" diyerek sürükleyerek parkın hemen ilerisindeki tren yolunun kenarında bulunan ağaçlık alana götürdü. Kendisini polis olarak tanıtan bu kişi genç kızı taciz ederken, tecavüz etmeye de çalıştı. Şahıs genç kızın çığlık atması üzerine kaçtı. Genç kızın erkek arkadaşı yakındaki bir alışveriş merkezine giderek 155 Polis İmdat'ı aradı ve durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis, genç kızı ağaçlık alanda ağlarken buldu. Polis tarafından hastaneye götürülen genç kızın vücudunda ve iç çamaşırındaki sperm örneklerini de incelemeye götürüldü.



‘Ben istemedim, kız istdi’



Bakırköy Asayiş Büro dedektifleri kendini polis olarak tanıtan kişinin bir nakliyat firmasında hamallık yapan 39 yaşındaki evli K.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınarak Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alınan K.A.'nın 'İki genci üst tarafları çıplak şekilde gördüğünü, tanıdığı biri çıkan kızın annesine söylememesi için kendisiyle birlikte olmak istediğini söylediği" öğrenildi. K.A., nöbetçi savcı tarafından cebir ve tehdit suçu oluşmadığı ve kızın 18 yaşından büyük olduğuna dikkat çekilerek mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakıldı.

