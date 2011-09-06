Tecavüz değil fantezi

T24 - 1982’de çekilen “İffet”in başrol oyuncusu Faruk Peker, filmin dizi versiyonuyla birlikte yeniden gündeme gelen “tecavüz sahnesi” yorumlarına itiraz etti.







İffet de buna hazır





Kelebek yazarı Melike Karakartal’ın “ıffet” oyuncularıyla yaptığı röportajdan sonra sessizliğini bozan Faruk Peker, filmde tecavüz sahnesi olmadığını ileri sürdü: “Cemil, orada ıffet’e tecavüz etmiyor. Bu olsa olsa bir seksüel fantezidir. Çünkü ıffet hemen sonra ‘Ben temiz çarşaflar, yastıklar arasında hayal etmiştim’ diyor. Yani o da Cemil’le seksüel aktiviteye girmeye hazır.”







Bu sığ bir değerlendirme





Ünlü oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: “Kartal Tibet çekim günü bana ‘Öyle bir sahne olmalı ki 50 yıl sonra bile konuşulmalı’ demişti. Bu fikirlerle yola çıkanların icratlarını 29 sene sonra ‘tecavüz sahnesi’ olarak sığ bir değerlendirmeye tabi tutmak sinemasevenlere yakışmaz. O yüzden ‘tecavüz sahnesi’ denmesine karşıyım” dedi.





