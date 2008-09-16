Tecavüz davası kızıştı

Oyuncu ve sunucu Gamze Özçelik'e tecavüz ettiği iddiasıyla Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin kararı oy birliğiyle bozması üzerine yeniden yargılanmaya başlanan tutuksuz sanık Gökhan Demirkol, dün ikinci kez hâkim karşısına çıktı.



Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Faruk Balaban, Demirkol'a ne iş yaptığını sordu. Demirkol'un 'Okulu yeni bitirdim. Bir iş yapmıyorum, gelirim yok' yanıtını vermesi üzerine Balaban, 'Basketbolu bıraktın mı' diye sordu. Demirkol, 'Efendim 4 yıl önce bırakmak zorunda kaldım' cevabını verdi. Demirkol'un avukatı “Özçelik'in müşahade altına alınması gerekmektedir. 21 gün müşahade altında tutulup Adlî Tıp Kurumu'ndan rapor alınmalıdır” diye talepte bulundu.



Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma ilâmını dikkate alarak Adlî Tıp'tan ayrıntılı ek rapor istenmesine, Demirkol'a yurtdışı yasağı konulmaması; ancak tüm duruşmalara katılma zorunluluğu getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. Duruşma çıkışı annesinin omzuna elini koyarak hızlı adımlarla babasının kullandığı otomobile giden Demirkol, “Geçen duruşmada anneniz sizin de mağdur olduğunuzu söyledi, Bu doğru mu?” sorusuna, “Sizce değil miyim?” diye yanıt verdi.

