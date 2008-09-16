T24 LogoT24 Logo
Magazin

Tecavüz davası kızıştı

Gamze Özçelik'e tecavüz ettiği iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan Gökhan Demirkol, hâkim karşısına çıktı

16 Eylül 2008 03:00

Oyuncu ve sunucu Gamze Özçelik'e tecavüz ettiği iddiasıyla Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin kararı oy birliğiyle bozması üzerine yeniden yargılanmaya başlanan tutuksuz sanık Gökhan Demirkol, dün ikinci kez hâkim karşısına çıktı.

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Faruk Balaban, Demirkol'a ne iş yaptığını sordu. Demirkol'un 'Okulu yeni bitirdim. Bir iş yapmıyorum, gelirim yok' yanıtını vermesi üzerine Balaban, 'Basketbolu bıraktın mı' diye sordu. Demirkol, 'Efendim 4 yıl önce bırakmak zorunda kaldım' cevabını verdi. Demirkol'un avukatı “Özçelik'in müşahade altına alınması gerekmektedir. 21 gün müşahade altında tutulup Adlî Tıp Kurumu'ndan rapor alınmalıdır” diye talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma ilâmını dikkate alarak Adlî Tıp'tan ayrıntılı ek rapor istenmesine, Demirkol'a yurtdışı yasağı konulmaması; ancak tüm duruşmalara katılma zorunluluğu getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. Duruşma çıkışı annesinin omzuna elini koyarak hızlı adımlarla babasının kullandığı otomobile giden Demirkol, “Geçen duruşmada anneniz sizin de mağdur olduğunuzu söyledi, Bu doğru mu?” sorusuna, “Sizce değil miyim?” diye yanıt verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24