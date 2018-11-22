'Tecavüz' cinayeti sanığı: Ayaklarına ateş ettim, eğilince göğsüne geldi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, Mehmet Kocadoğan\'ı (26), işitme engelli ablası B.P.\'ye (29) tecavüz ettiği iddiasıyla öldürmekten tutuklu Yusuf P. (27), hakim önüne çıktı. Hakkında, \'adam öldürmek\'ten \'ömür boyu hapis\' cezası istemiyle dava açılan Yusuf P., \"Ablamdan uzak durması için onu uyarmıştım. Olay gecesi de aramızda çıkan tartışma sonucu silahımı çıkarıp ayaklarına bir el ateş ettim, ancak eğilince göğsüne geldi\" diyerek suçunu kabul etti. Öldürülen gencin ailesi, sanıktan şikayetçi olurken, abla B.P.\'nin kardeşini cinayete azmettirdiğini iddia etti.

Olay, geçen Temmuz ayında, merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi\'nde meydana geldi. B.P., kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü Mehmet Kocadoğan\'dan şikayetçi olmak için polise gitti. Yusuf P. de işitme engelli ablasının işaret diliyle anlatacaklarını polise aktarmak için onunla beraber polis merkezine gitti. B.P., polis merkezinde, Kocadoğan\'ın kendisine tecavüz ettiğini anlattı. Ablasının tecavüze uğradığını öğrenen Yusuf P., eve döndükten sonra Mehmet Kocadoğan\'ı telefonla arayıp, görüşmek istediğini söyledi. Yusuf P. ve Kocadoğan, boş bir arsada buluştu. Yusuf P., otomobiline bindiği Mehmet Kocadoğan\'la tartışmaya başladı. Bir süre sonra otomobilden inen Yusuf P. ve Mehmet Kocadoğan arasındaki tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. Yusuf P., kavga sırasında üzerindeki tabancayı çekip, Kocadoğan\'a ateş etti. Göğsünden tek kurşunla vurulan Mehmet Kocadoğan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Yusuf P. ise kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan Yusuf P., gözaltındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

DAVA BAŞLADI

Bursa 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, hakkında, \'adam öldürmek\' suçundan \'ömür hapis cezası\' istemiyle dava açılan Yusuf P.\'nin yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık avukatları Ali Demir ve Engin Kara ile müştekiler öldürülen Mehmet Kocadoğan\'ın babası Necmettin Kocadoğan, annesi Necmiye Çim, ağabeyi Ahmet Kocadoğan ve avukatları Cihan Kayrak hazır bulundu. Sanık Yusuf P., duruşmada, \"Ablam ev giderlerine ortak oluyordu. Annem, ablamın borçları ödemediğini söyleyince telefonuna baktım. Sosyal medya hesabında Mehmet isimli kişiyle görüştüğünü fark ettim. Mehmet\'i aradım ve buluştuğumuzda ablamdan uzak durmasını söyledim. O da arkadaş olduklarını söyledi. Üzerinden 4 ay geçti. Ablam, karakola gitmemiz gerektiğini söyledi. Neden gideceğimizi söylemedi. Karakolda, ablam sağır ve dilsiz olduğundan ve tercüman da olmadığından dolayı Mehmet\'in ablama tecavüz ettiğini, elindeki paraları aldığını, elindeki çıplak fotoğraflarını yayacağı yönündeki sözlerini polise ben aktamak zorunda kalınca öğrendim\" dedi.

\'ELİNİ BELİNE ATINCA ATEŞ ETTİM\'

Telefon ettiği Mehmet Kocadoğan\'ın Hürriyet Meydanı\'na aracıyla gelerek kendisini aldığını anlatan Yusuf P., \"Arabada ablamın eve para getirmediğini sordum. O da \'Ben kimsenin parasını almadım\' dedi. Ablamın konusunu açtım, \'Ben öyle bir şey yapmadım\' dedi. Aramızda tartışma çıktı. Olay yeri Alemdar Mahallesi\'ne geldiğimizde arabadan indik. Elini beline atınca, bıçak veya tabanca var mıydı bilmiyorum, belimdeki tabancamı çıkarıp ayaklarına doğru ateş ettiğim sırada kendisi eğilince göğsünden vuruldu. Babama olayı anlattım ve polise teslim oldum\" diye konuştu.

Sanıktan şikayetçi olan Mehmet Kocadoğan\'ın ağabeyi Ahmet Kocadoğan, \"Kardeşimin cep telefondundan gittiği yerleri gösterir uygulama var. Oraya baktığımda, B.P.\'nin oturduğu yerden bile geçmediğini gösteriyor\" dedi. Baba Necmettin Kocadoğan ise B.P.\'nin olayın azmettiricisi olduğunu ve onun da yargılanması gerektiğini ileri sürerek, sanığın cezalandırılmasını istedi. Mehmet Kocadoğan\'ın annesi Necmiye Çim, duruşma çıkışında sinir krizi geçirdi. Duruşma salonunu dolduran grup ise sanığa destek verdi.

Duruşma, eksik evrakın ve tanıkların dinlenmesi için ertelenirken, mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



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