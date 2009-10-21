'Tecavüz Anadolu çocuğuna yakışmaz'

Avcılar'da bir müzikholden saçından sürükleyerek kaçırdıkları Cansever K.'ya tecavüzden yargılanan beş kişi mahkemede birbirinden tuhaf ifadeler verdi. Yusuf Kılıç, “Ben mert ve delikanlı biriyim. Bir Anadolu çocuğuna tecavüz yakışmaz” derken Cesim Gelturan ise 'arkadaşının kız arkadaşı olan mağdura' tecavüz etmediğini söyledi.



İstanbul Avcılar'da bir müzikholü polis kılığında basıp, kaçırdıkları Cansever K.'ya saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla 4 arkadaşı ile birlikte yargılanan Yusuf Kılıç, “Bir Anadolu çocuğuna tecavüz yakışmaz” derken, Yusuf Kılıç, davacı olan Cansever K.'dan özür diledi. Cansever K. ise sanıkların kendisine para teklif ederek davadan çekilmesini istediklerini ancak bunu kabul etmediğini söyledi.

557 yıl hapis cezası istendi

Avcılar'da 2008 yılının Ağustos ayında polis kıyafetli 6 kişi, Esen adlı müzikholu basmış, 3'ü kaçırdıkları Cansever K.'ya saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanarak tutuklanmışlardı. Yusuf Kılıç (26), Cesim Gelturan(28), Cihangir Nurçin(25), Yıldırım Ağbaba (19), Mehmet Duran (24), Hakan Firuze (30) hakkında 9 ayrı suçtan dava açılmıştı.

İddianamede şüpheliler için silahla birden fazla kişiyle tehdit, özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı, mağdurun beden ve ruh sağlığın bozacak şekilde cinsel saldırı, basit yaralama, bıçak ve diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından 557 yıl hapis cezası istendi.

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Cansever K., müzikhol sahibi Ali Şen, tutuklu sanıklar Cesim Gelturan, Yıldırım Ağbaba, Yusuf Kılıç, Cihangir Nurçin ve tutuksuz sanık Mehmet Duran katıldı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan M. Fuat Balka duruşmaya gelmedi.





Hepsi üniformalıydı...

Duruşmada ifade veren işyeri sahibi Ali Şen “Olay günü işyerine geldiğimde işyerinin önünde tepe lambası bulunan araçlar ve üzerinde polis yeleği, ellerinde cop bulunan bazı kişiler gördüm. Bu kişiler mağdure Cansever'i saçından sürükleyip tekmeleyerek arabaya bindirdiler. Ancak ben ellerinde silah gördüğüm için çocuklara 'Müdahale etmeyin' dedim. Onlar gittikten sonra da karakolu aradım. Bu olay nedeniyle bir yıl iş yapamadım. İşyerinde oluşan maddi hasar nedeniyle sanıklardan şikayetçiyim. Ayrıca sanıklardan Yusuf'un olay tarihinden önce bara geldiğinde dövüldüğü yalandır. Böyle bir şey olmadı” dedi.

Tanık olarak dinlenen bar çalışanı Yüksel Budak da barda karşılama görevlisi olduğunu belirterek “Olay günü iki ekip arabası geldi. 'Nasıl yardımcı olabilirim?' dedim. Biri 'Birisi de buydu' diyerek beni yere yatırdı. Elinde silah vardı. Daha sonra mağdurun saçından sürükleyerek dışarı çıkardılar. Arabaya bindirip kaçtılar. Hepsi üniformalıydı. Ellerinde cop vardı” diye ifade verdi.





Annesi '20 bin TL'ye davadan çekiliriz' dedi

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hanifi Yiğit sanıklardan Yusuf Kılıç'ın kendisine gelip “Cansever ile aramızda bir sorun oldu. Biz anlaştırır mısın” diye sorduğunu söyledi. Hanifi Yiğit “Olayı bilmiyordum. Cansever'i aradım. Annesiyle birlikte işyerime geldiler. Cansever'in annesi '20 bin TL verirlerse biz anlaşırız' dedi. Cansever 'Yusuf beni kaçırdı. Eğer bu parayı verilirse anlaşırız yoksa hepsiniz üzerine iftira atarız' dedi. Tecavüz olayı işin içine girince 'Ben karışmıyorum' dedim” diye konuştu.

Söz alan Cansever K. ise kendisine davadan vazgeçmesi için para teklif edildiğini öne sürerek “Tekliflerini kabul etmedim. Onların parası bana lazım değil. Onlar içeriden çıkabilmek için avukata para ödesinler” dedi.





'70 milyona rezil oldum'

Sanık Yusuf Kılıç olayın olduğu müzikhole daha önce birçok kez gittiğini ve orada kendisinin dövüldüğünü iddia ederek “Cansever benim 10 yıllık kız arkadaşımdır. Ona tecavüz edilmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğimi bilir. Kendimi öldürtürüm yine de yapmam. 70 milyona rezil oldum. Kendisi aynı zamanda komşumdur. Burada herkesin gözü önünde kendisinden özür diliyorum. Beni affetmesini istiyorum. Çıkınca yine yüzyüze bakacağız çünkü” dedi.





'Arkadaşımın kız arkadaşına tecavüz etmem'





Sanık Cesim Gelturan ise “Mağdure arkadaşımın kız arkadaşıdır. Ben arkadaşımın kız arkadaşına hem de onun yanında tecavüz etmem. Kimse etmez. O barda 20-30 kadın vardı. Tecavüz amaçlı gitsek oraya başka kızları da alırdık. 100-150 TL'ye sahip olabileceğim kadına kesinlikle tecavüz etmem” diye konuştu.