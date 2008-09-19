Tebligattan kaçma dönemi bitiyor

Adalet Bakanlığı, Tebligat Kanunu'nda değişiklik yapılması için düğmeye bastı. Adalet Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü "Tebligat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı' taslağı hazırladı. Taslak yasalaşırsa yargıda iş yükü, masraflar azalacak ve davaların görülme süresini kısalacak.



E-posta ulaştıktan üç gün sonra



Hazırlanan kanun taslağında tebligatların elektronik posta ile gönderilmesinin önü açılıyor. Elektronik posta yoluyla yapılacak olan tebligat, muhatabın elektronik posta kutusuna ulaştığı tarihten itibaren üç gün sonra yapılmış sayılacak. Taslağa göre, sermaye şirketlerine yapılacak olan tebligatların elektronik posta yoluyla yapılması zorunlu kılınıyor.



Posta masrafları azalacak



Tebligat Kanunu'nun değişmesiyle, posta masrafları azalacak. Tebligat Kanunu'nda yapılacak değişikliğin ardından adalet Bakanlığı veya Başbakanlık nezdinde tüm kişi ve kuruluşlara sadece tebligatlarda kullanılacak bir elektronik posta adresi verecek birim oluşturulacak.



Davaların görülme süresi kısalacak



Taslakta, davaların görülme süresini kısaltacak düzenlemeler de yapıldı. Tebligatların yapılmaması veya geç yapılması nedeniyle uzayan davalar, tasarının yasalaşması halinde daha kısa sürede sonuçlanacak. Yargı çevreleri, taslağın yürürlüğe girmesi halinde davaların görülme süresinin yaklaşık 2 yıl öne çekileceğine dikkat çektiler.



Son adres esas alınacak



Kanun taslağında, "Tebligat yapılamaması halinde muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır" hükmü yer alıyor. Bu maddenin yasalaşması halinde, tebligatların yapılamaması nedeniyle uzayan davalar, daha kısa sürede sonuçlanacak. Çünkü, halen yürürlükte olan yasaya göre muhataba ulaşıncaya dek tebligatın yapılması öngörülüyor.



Tebligatın mailine gelsin



Reform niteliğindeki yasa taslağına göre, kişi ve kuruluşlar dava açtıkları zaman ve kendileri aleyhinde açılacak olan bir davada mahkemeye e-posta adreslerini verirlerse tebligatlar e-posta adreslerine gönderilmeye başlanacak. Elektronik posta yoluyla yapılacak olan tebligat, muhatabın elektronik posta kutusuna ulaştığı tarihten itibaren üç gün sonra yapılmış sayılacak.



Tebligat Kanunu’nda değişiklik öneren taslak:



15 maddelik değişikliğin öngörüldüğü taslakta öne çıkan düzenlemeler şöyle:



-"Kazai merciler, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, il özel idareleri, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak bilcümle tebligat, bu Kanun hükümleri dairesinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır."



-Tebligata elverişli bir elektronik posta adresi vererek, bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik posta yoluyla tebligat yapılabilir.



Sermaye şirketlerine elektronik posta yoluyla tebligat yapılması zorunludur.



Elektronik posta yoluyla tebligat, muhatabın elektronik posta kutusuna ulaştığı tarihten itibaren üç gün sonra yapılmış sayılır.



Elektronik posta yoluyla yapılacak tebligata ilişkin usÃ»l ve esaslar ile bu tebligat sebebiyle alınacak ücret ve bu ücretin aktarılacağı yer ve diğer hususlar tüzükte gösterilir.



-Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.



-Kazai merciler tarafından çıkarılacak tebligatlarda, tebliğ evrakı doğrudan o yerdeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna gönderilebilir.



-İlan alakalının ıttılaına en emin bir şekilde vasıl olacağı umulan ve varsa tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde intişar eden birer gazetede ve ayrıca elektronik ortamda yapılır.



-Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır. Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, tüzel kişiler bakımından resmi kayıtlardaki adresleri esas alınır ve bu madde hükümleri uygulanır. Daha önce yurt dışındaki adresine tebligat yapılmış Türk vatandaşı, yurt dışı adresini değiştirir ve bunu tebliğ çıkaran mercie bildirmez, adres kayıt sisteminden de yerleşim yeri adresi tespit edilemezse, bu kişinin yurt dışında daha önce tebligat yapılan adresine Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğunca 25/a maddesine göre gönderilen bildirimin adrese ulaştığının belgelendiği tarihten itibaren otuz gün sonra tebligat yapılmış sayılır.



-Celse esnasında veya kalemde davaya ait evrakın, taraflara, müdahile veya vekillerine tutanağa geçirilmek suretiyle veya imza karşılığında, tebliğ konusu belirtilerek tevdii tebliğ hükmündedir. Bu durumda ayrıca tebliğ mazbatası düzenlenmesi gerekmez.



Yargı organları, üniversiteler ve ilgili bakanlıklara geçtiğimiz hafta içerisinde görüş alınmak üzere gönderilen kanun taslağına ilişkin görüşler geldikten sonra taslağa son şekli verilecek. Adalet Bakanlığı, daha sonra taslağı Başbakanlık'a gönderecek. Başbakanlık'ta son şekli verilecek olan tasarı daha sonra TBMM'ye sevkedilecek



