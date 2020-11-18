La Liga Başkanı Tebas: Messi'nin ayrılığına hazırız

La Liga Başkanı Javier Tebas, Lionel Messi'nin İspanya'da kalmasını istiyor ancak ayrılık halinde de zorluk yaşamayacaklarını belirtti.

Tebas, Neymar'ın 2017'de Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e ve Cristiano Ronaldo'nun 2018'de Real Madrid'den Juventus'a transfer olmasının ardından La Liga'da rekabetin gelişmeye devam ettiğini savundu: "Messi'nin La Liga'da kalmasını tercih ederiz ama Ronaldo ve Neymar ayrıldı ve herhangi bir fark görmedik. Hazırız."

Başkan Tebas, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 33 yaşındaki yıldızın ayrılık durumunda yeni adresinin Manchester City olacağını açıkladı.

Lionel Messi, 13 yaşında katıldığı Barcelona'dan Ağustos ayında ayrılmak istedi ancak 700 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi nedeniyle takımda kaldı. Arjantinli yıldız daha sonra Ekim ayında istifa eden kulüp başkanı Josep Maria Bartomeou ile anlaşmazlığa düştü.