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Ekonomi

TEB uluslararası bankalardan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağladı

İstanbul, 11 Ekim (DHA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), uluslararası bankalardan 433

11 Ekim 2018 21:20

İstanbul, 11 Ekim (DHA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), uluslararası bankalardan 433.5 milyon euro ve 33.5 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi için sözleşme imzaladı.
TEB\'den Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Bankamızca 11 Ekim 2018 tarihinde, uluslararası bankalardan 367 gün vadeli olmak üzere toplam 433,500,000 euro ve 33,500,000 dolar tutarında sendikasyon kredisi sağlanması amacıyla kredi sözleşmesi imzalanmıştır. İhracatın finansmanı amaçlı kullanılacak olan 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti dolar dilim için LIBOR+yüzde 2.75 ve euro dilim için EURIBOR+ yüzde 2.65\'dir.\"

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