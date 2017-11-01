TEB özkaynaklarını yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11 artırdı

İstanbul, 1 Kasım (DHA) – Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) özkaynakları, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11’lik artışla 8.7 milyar liraya ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamada, TEB’in aktif toplamının 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla 81 milyar liraya ulaştığı, net karının ise 818.8 milyon lira olarak gerçekleştiği duyuruldu. Yılın üçüncü çeyreğinde TEB’in toplam aktiflerinin yüzde 75’ini oluşturan, 60.9 milyar liralık kredilerin yarıya yakınının KOBİ’lere kullandırıldığı belirtildi.

Yayınlanan bültende, TEB’in özkaynaklarının, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11’lik artışla 8.7 milyar liraya ulaştığı ve sermaye hedef rasyosunun yüzde 16.83 olarak gerçekleştiği ifade edildi. Bankanın takipteki kredilerini yüzde 3.22 seviyesinde gerçekleşirken, toplam mevduatın ise yüzde 4 artışla 52 milyar liraya ulaştığı duyuruldu.

Bültende, TEB’in, 7 Eylül 2017 tarihinde 385 milyon euro ve 85 milyon dolar olmak üzere 367 gün vadeli 75 milyon dolar tutarında iki yıl 30 gün vadeli olmak üzere sendikasyon kredisi sağlanması amacıyla 25 bankanın katılımıyla kredi sözleşmesi imzaladığı ve sendikasyon kredisi ile bir önceki yıl alınan kredi tutarı karşılaştırıldığında yüzde 103 oranında yenilenme sağlandığı duyuruldu.

Uluslararası finans ve bankacılık dünyası organizasyonlarından Asian Banking&Finance tarafından 2017 yılında dördüncü kez ‘Türkiye’de Yılın Nakit Yönetimi Bankası’ seçildiği duyurulan TEB’in, küresel müşterilerine Türkiye’de mevcut ya da planlanan faaliyetleriyle ilgili ulusal ve uluslararası ödeme ve tahsilat süreçlerinde verimlilik ve kontrol sağlayabilecekleri ürün ve hizmet sunmayı sürdürdüğü belirtildi.

TÜBİTAK’ın Genç Girişim (BiGG) Programı kapsamında 20 akredite kuruluş arasında yer alan tek özel kurum olarak iki yıldır girişimcilerin başvurularını kabul eden TEB,’in proje kapsamında 2017 yılı için 16 girişimciye yaklaşık iki milyon 500 bin TL’lik fon ile destek verdiği duyuruldu.

Kadın patron liderliğindeki işletmeleri özel olarak desteklemek için Türkiye’de ilk kez banka bünyesinde ayrı bir iş kolu olarak yapılanan TEB Kadın Bankacılığı’nın, kadın patronları desteklemek için bir grup koçluğu hizmeti olan Büyüme Akademisi’ni hayata geçirdiği belirtildi. İşini büyütmek, kendini geliştirmek konusunda istekli, bu konuda emek vermeye gönüllü ve ilk aşamada sınırlı sayıda kadın patronun yararlandığı akademi üç farklı modülle gerçekleştirildiği ve program sayesinde kadın patronlar işletmelerini yönetirken en çok sorun yaşadıkları konulara eğilmekle kalmadı; aynı zamanda farklı sektörde iş yapan pek çok kadın patron ile de tanışarak fikir alışverişinde bulunma gibi imkanı elde ettiği duyuruldu.