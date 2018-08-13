TEB Genel Müdürü Leblebici: Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, "Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz" dedi. Leblebici, "(Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Merkez Bankası kararları) Alınan önlemlerin işe yaradığını görmeye başlıyoruz" ifadesini kullandı.

Leblebici şunları kaydetti:

"Genel olarak döviz kuruna yönelik halkımızın alım talebi yok. Normal akışına dönmeye başladık. Bunun üzerinde alınacak gerekli önlemler de BDDK ve Merkez Bankası tarafından kurgulanır ve alınır. Birkaç gün içinde piyasanın daha normale dönmesini bekliyoruz.

Bankacılık sektörünün sağlam olduğunun göstergesi şu, Merkez Bankası brüt rezervlerinde zorunlu karşılığı alırsanız, gelen döviz tevdiat hesabı talebinin büyük kısmını karşılayabilecek kadar rezervimiz var. O nedenle burada endişe edecek bir şey yok. TL tarafında zaten problem yok. Sistemin bu tür spekülatif atakları rahatlıkla karşılayabilecek kapasitesi bulunmaktadır."