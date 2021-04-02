TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul, 19-25 Nisan tarihlerinde yapılacak

Türkiye Tenis Federasyonu, TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'un 19-25 Nisan tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

Federasyonun yaptığı açıklamaya göre kadınlar tenisinin en üst seviyedeki oyuncularının yer alacağı TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul 235 bin 238 dolar ödüllü olacak.

Dünya sıralamasında 21. basamakta bulunan Hırvat Petra Martic organizasyona 1 numaralı seribaşı olarak katılacak. Turnuvada son şampiyon Patricia Maria Tig'in yanı sıra eski dünya 2 numarası Svetlana Kuznetsova, Daria Kasatkina, Veronika Kudermetova, Anastasia Pavlyuchenko, Alize Cornet ve Kristina Mladenovic gibi isimler yer alacak.

TTF Başkanı Cengiz Durmuş: "Geçtiğimiz sene çok olumlu geri dönüşler aldık. Ülkemiz uluslararası spor organizasyonlarına yaptığı başarılı ev sahipliği ile adından sıkça söz ettiriyor, tenis branşında ise en fazla uluslararası turnuva düzenleyen ülkeler sıralamasında ilk sıralardayız. Müthiş bir ilgi ve memnuniyet söz konusu, bu durum da bizleri her zaman daha iyisini gerçekleştirmek adına teşvik ediyor" dedi.

Turnuva, Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz düzenlenecek.