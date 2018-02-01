TEB BNP Paribas İstanbul Cup ve İstanbul Open'ın tanıtım toplantısı yapıldı

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş: \"Sporcularımızın ve ülkemizin dünya arenasında yerlerini alabilmesi için çalışıyoruz\"

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici: \"Türk oyuncuların şampiyon olduğu turnuvaları çok seviyoruz\"

Çağla Büyükakçay: \"Büyük tenisçilerin İstanbul\'a gelecek olması önemli\"

Koza WOS Genel Müdürü Yavuz Selek: \"Sporculardan geçen senelerdeki başarıları tekrar bekliyoruz\"

SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA)

TEB BNP Paribas İstanbul Cup ve TEB BNP Paribas İstanbul Open\'ın tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Kadınlarda 2014 TEB BNP Paribas İstanbul Cup Şampiyonu, Dünya 1 numarası Danimarkalı Caroline Wozniacki ve 2016 Şampiyonu Milli Tenisçimiz Çağla Büyükakçay\'ın boy göstereceği TEB BNP Paribas İstanbul Cup\'ta ana tablo maçları 23 Nisan Pazartesi günü başlayacak ve 29 Nisan Pazar günü sona erecek.

TEB BNP Paribas İstanbul Open\'da ise 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde son şampiyon ve Dünya 3 numarası Hırvat Marin Cilic\'in yanı sıra Milli tenisçilerimiz Cem İlkel ve Marsel İlhan mücadele edecek.

İstanbul\'da bir otelde yapılan tanıtım toplantısına; Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Koza WOS Genel Müdürü ve Turnuvalar Direktörü Yavuz Selek ve Milli tenisçi Çağla Büyükakçay katıldı. Öte yandan Caroline Wozniacki düzenlenen basın toplantısına video mesaj gönderirken, Marin Cilic canlı bağlantı ile katılarak turnuva hakkında görüşlerini paylaştı.

CENGİZ DURMUŞ: \"SPORCULARIMIZIN VE ÜLKEMİZİN DÜNYA ARENASINDA YERLERİNİ ALABİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ.\"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, \"Ülkemiz birçok organizasyonu ev sahipliği yapıyor ve yapmaya devam edecek. Bu organizasyonlarla sporcularımızın ve ülkemizin dünya arenasında yerini alabilmesi için çalışıyoruz. Bu iki turnuvanın ülkemizde yapılıyor olabilmesi bu anlamda çok kıymetli. Bakanlığımızın ve sponsorlarımızın desteği ile bu noktalara geliyoruz. Yanımızda oldukları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu destek ile tenisi ülkenin dört bir yanına ulaştırmayı hedefliyoruz\" dedi.

TEB GENEL MÜDÜRÜ ÜMİT LEBLEBİCİ: \"TÜRK OYUNCULARIN ŞAMPİYON OLDUĞU TURNUVALARI ÇOK SEVİYORUZ\"

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, \"Banka olarak sekiz yıldır tenise yatırım yapıyoruz. Bugüne kadar ortak bir hedefe ve vizyona sahip olduğumuz Türkiye Tenis Federasyonu ve iş ortaklarımızla yaptığımız çalışmalarla \'TEB eşittir tenis\' algısını yarattığımızı düşünüyoruz. Türk oyuncuların şampiyon olduğu turnuvaları çok seviyoruz, onların başarılarıyla mutlu oluyor ve gururlanıyoruz. Her geçen gün tenise olan ilginin arttığını görüyoruz ve bunda katkımız olduğu için mutluluk duyuyoruz. Türkiye\'de hayallerin sınırı yok. İki yıldır düzenlediğimiz TEB Tennis Stars etkinliğine tenisseverler büyük ilgi gösterdi. Bu sene Sinan Erdem\'de düzenlediğimiz etkinliğe 16 binin üzerinde ziyaretçi geldi ve bunun tenis sporuna çok büyük katkı yaptığını düşünüyoruz. İçeride çok büyük bir potansiyel var. Sadece spor değil ekonomi ya da diğer alanlarda sahaya çıktığımızda da bunu görebiliyoruz. Türkiye aslında büyük işler başaran bir ülke. Bu topraklar kuvvetli insanların, kuvvetli sporcuların olduğu topraklar ve bunu desteklememiz, daha da ileriye götürmemiz lazım\" ifadelerini kullandı.

ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY: \"BÜYÜK TENİSÇİLERİN İSTANBUL\'A GELECEK OLMASI ÖNEMLİ\"

Tanıtım toplantısında konuşan Çağla Büyükakçay, \"Danimarkalı tenisçi Caroline Wozniacki\'nin İstanbul\'a gelecek olmasının önemli. Dünyanın en iyi oyuncusu. Onun burada olması bizim tenisimize mutlaka güzel şeyler katacaktır. Onu ve bizleri gören bütün genç tenisçiler, bu turnuvalarda olmayı hayal ediyor. Katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyorum. Wozniacki-Çağla finali kulağa muhteşem geliyor\" dedi.

ÜMİT LEBLEBİCİ: \"TÜRK OYUNCULARIN ŞAMPİYON OLDUĞU TURNUVALARI ÇOK SEVİYORUZ\"

Tenis sporuna 8 yıldır destek verdiklerini ifade eden TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, \"Her zaman aklımızda \'TEB eşittir tenis\' kavramını oluşturmak vardı. Bunu da hayata geçirdik. Türk oyuncuların şampiyon olduğu turnuvaları çok seviyoruz. İnşallah yine şampiyonları kendi aramızdan çıkartırız. Ben tenise ilginin arttığını ve bu sporun yaygınlaştığını görüyorum\" diye konuştu.

YAVUZ SELEK: \"SPORCULARDAN GEÇEN SENELERDEKİ BAŞARILARI TEKRAR BEKLİYORUZ\"

Koza WOS Genel Müdürü Yavuz Selek, Türk sporcuların geçtiğimiz senelerde büyük başarılar gösterdiğini ve kendilerinden aynı başarıların tekrarını beklediklerini kaydetti.

Katılımcıların açıklamalarının ardından Danimarkalı tenisçi Caroline Wozniacki video ile, Marin Cilic ise canlı bağlantıyla duygularını aktardı.

Toplantının ardından katılımcılar basın mensuplarına poz verdiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Katılımcıların açıklamaları

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