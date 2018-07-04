TEB Başkanı Çolak: Eş değer ilaç için ortak hareket edilmesi önemli

ANKARA, (DHA) - TÜRK Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, Türk Tabipleri Birliği ile hekimlere çağrıda bulunarak, \"Sağlık sisteminin vazgeçilmez unsurları olarak eş değer ilaç noktasında hekimlerin ve eczacıların ortak hareket etmesi büyük önem taşımaktadır\" dedi.

TEB tarafından \'sağlıkta şiddet ve eş değer ilaç\' konulu basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği Saymanı M. İbrahim Özkol ve Mersin Eczacı Odası Başkanı Uzman Özgün Sağır katıldı. Mersin\'in Tarsus ilçesindeki saldırıda, tartışmanın eş değer ilaç yüzünden çıkmış olmasının, konuya ilişkin bilincin yetersiz düzeyde olduğunu kanıtlar nitelikte olduğunu kaydeden Çolak, eş değer ilaca ilişkin bilincin oluşturulmasının ve geliştirilmesinin önemine değindi. Çolak, \"Eş değer ilaç; güvenilir, etkin ve ekonomik ilaçtır. İlacın yarattığı etki, sağladığı fayda açısından baktığımızda orijinal ilaç ile eş değer ilaç arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Eş değer ilaçlar da diğer ilaçlarda olduğu gibi belirli aşamalar ve testlerden geçirilip ruhsatlandırılmakta ve halkın kullanımına sunulmaktadır. 5 yıllık fakülte hayatları boyunca ilacın merkezde olduğu bir eğitimden geçen ve ilacın uzmanı olan eczacılar, aynı etken maddeyi içeren ve aynı farmakolojik özelliklere sahip ilaçlar arasında eş değerini verebilme yetki ve bilgisine sahiptir. 2009 yılında eş değer ilaç kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak ve eczacının eş değer ilaç verme yetkisine sahip olduğunu vurgulamak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından \'Eş Değer İlaç Kullanımı\' konulu genelge yayınlanmıştır. Söz konusu genelge, hala yürürlüktedir\" diye konuştu.

\'EŞ DEĞER İLAÇ DOĞRU ANLATILMALIDIR\'

Eş değer ilacın, kamuya yarar sağladığını ve az yerli ilaç sanayisinin desteklenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Çolak, \"Yerli ve milli ilaç üretiminin politika yapıcılar tarafından tekrar güçlü bir biçimde dillendirildiği bugünlerde, eş değer ilacın ulusal ilaç politikasının sacayaklarından birisi olduğu kesinlikle göz ardı edilemeyecek bir husustur. Bu sebeple eş değer ilaç halka ve tüm sağlık çalışanlarına doğru bir şekilde anlatılmalı; konuya ilişkin akılcı ilaç ve antibiyotik kullanımında olduğu gibi kapsamlı, teşvik edici ve bilinçlendirici kampanyalar tasarlanmalıdır\" dedi.

\'HEKİMLER VE ECZACILAR ORTAK HAREKET ETMELİ\'

Çolak, Türk Eczacıları Birliği olarak Türk Tabipleri Birliği\'ne ve hekimlere çağrıda bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

\"Eş değer ilaç uygulamasının yaygınlaştırılmasında temel aktörlerden birisi de hekimlerdir. Bu çerçevede sağlık sisteminin vazgeçilmez unsurları olarak eş değer ilaç noktasında hekimlerin ve eczacıların ortak hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Hekim; eş değer ilaç konusunda hastayı bilgilendirecek, ilaç adının değil içeriğinin kendilerini iyileştireceğini hastalara en iyi biçimde anlatabilecek ve hastayı eş değer ilaca yönlendirecek en yetkin sağlık çalışanlarından birisidir. Sağlığı önceleyen ve sağlık alanının kilit taşı iki meslek grubu olarak eş değer ilaç konusunda, toplum sağlığı ve kamu yararı adına dün olduğu gibi bugün de iş birliği ve uyum içerisinde hareket edeceğimize olan inancımız tamdır.\"

MERSİN ECZACI ODASI BAŞKANI: OLAY SURİYELİLER TARAFINDAN YAPILMADI

Toplantıya katılan Mersin Eczacı Odası Başkanı Uzman Eczacı Özgün Sağır ise Tarsus\'taki saldırının detaylarını paylaştı. Sağır, \"Biz eczacılar olarak din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi görüş ayrımı yapmadan çalışan insanlarız ve maalesef bu olayın ırkçı söylemlerle yansımış olması bizleri üzdü. Bu olay Suriyeliler tarafından yapılmadı. Suriyeli bir hastanın reçetesinden başladığı için topluma da bu şekilde yansıdı\" dedi.

Daha önce de benzer olaylar olduğunu dile getiren Sağır, verilen cezaların yetersiz olduğunu savunarak, konunun hukuki açıdan da takipçisi olacaklarını söyledi.



FOTOĞRAFLI