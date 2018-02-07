TEB 2017'de kredilerinin yarısını KOBİ'lere kullandırdı

İstanbul, 7 Şubat (DHA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB) 2017 yılında toplam aktiflerinin yüzde 74’ünü oluşturan kredilerin yarısını KOBİ\'lere kullandırdı.

TEB’in 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla aktif toplamı, yılın başından itibaren yüzde sekiz artarak 85.8 milyar liraya ulaşırken, net kârı 1,068.8 milyon lira olarak gerçekleşti.

TEB’den yapılan açıklamaya göre, bankanın ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan krediler 2017 yılında toplam aktiflerinin yüzde 74’ünü oluşturdu. Açıklamada, \"Toplam 63.3 milyar liralık kredilerin yarıya yakını Türkiye ekonomisinin lokomotifi KOBİ’lere kullandırıldı\" denildi ve şu bilgiler verildi:

\"Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in 2017 yılında takipteki kredileri yüzde 3.02 seviyesinde gerçekleşti.

\"Aynı dönemde toplam mevduat ise yüzde 12 artarak 55.6 milyar liraya ulaştı. İstikrarlı büyümesini sürdürmekte olan TEB’in öz kaynakları yüzde 16 artarak 9 milyar liraya ulaşırken sermaye yeterlilik rasyosu ise hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde olmak üzere yüzde 16.12 olarak gerçekleşti.\"

\"\'Danışman Banka\' anlayışıyla KOBİ’lerin gelişimine ve rekabette güçlenmelerine destek olurken, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda orta ve uzun vadeli yatırımlarında daha dengeli bir yol izlemeleri için birçok proje hayata geçiriyoruz\" denilen TEB açıklamasında, bu çalışmalara ilişkin şu bilgeler verildi:

\"Rekabetin boyut atladığı dijitalleşme sürecinde ‘katma değerli üretim’ ön plana çıkarken, tüm işletmelerin dijitalleşmeyi içselleştirmesi, teknolojiyi iş yapış şekillerinde içselleştirmesi ve sanayinin dijitalleşmesi olarak da adlandırılan ‘Endüstri 4.0’ sürecine adaptasyon önem kazanıyor.

\"TEB de KOBİ’lerin Endüstri 4.0 sürecine adapte olabilmesi ve bu sürece dair farkındalıklarını artırabilmesi adına sorumluluk alıyor.

\"Bu kapsamda TEB, KOBİ Akademi çatısı altında düzenlemeye başladığı ‘Endüstri 4.0 Buluşmaları’ ile 2017 yılında iki bini aşkın iş insanına Endüstri 4.0 kavramı, Endüstri 4.0’ın ülke sanayi ve ekonomisine etkileri, Endüstri 4.0’a adaptasyon gibi konularda bilgi aktardı.\"

TEB\'in, Kadın Akademisi ile kadınların iş yaşamında karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak ve kadınların iş yaşamında eşit rekabet edecek seviyeye gelmelerine destek olmak için özel eğitimler düzenlemeyi 2017 yılında da sürdürdüğü belirtilen açıklamada, \"Kadın Akademisi ile işletme sahibi kadınlara özel olarak 17 ilde düzenlediği 25 eğitim etkinliğinde üç bin kadın patrona ulaşan TEB, KOBİ Akademi buluşmalarıyla Türkiye genelinde düzenlediği 113 etkinlikte 26 binden fazla insanı ile bir araya geldi\" denildi.

TEB’in 2017 yıl sonu itibariyle danışmanlık verdiği 236 firma ile birlikte desteklediği toplam girişimci sayısı 572’ye ulaştığı belirtilen açıklamada, \"Toplam 17 ilde 23 farklı başlık altında düzenlediği 315 eğitimle 10 bin girişimci adayına ve aktif girişimciye ulaşan TEB, yeni nesilde girişimcilik farkındalığı yaratmak adına üniversitelerde başlattığı ‘Wake Up’ programları ile de binin üzerinde üniversite öğrencisine ‘design thinking (tasarım düşüncesi)’ yaklaşımını öğreterek kendi iş fikirlerini hayata geçirme cesareti aşıladı\" denildi ve eklendi:

\"2017 yılında TİM-TEB Girşim Evleri’ni ilköğretim çağındaki çocuklarımıza açarak, birer maker atölyesi haline getiren TEB, çocukları teknolojiyle ‘kendin yap’ kültürünü buluşturan maker hareketi ile tanıştırdı. Bugünün çocuklarının yarının büyük girişimcileri olacağına inanan ve onları destekleyen ‘TEB Minik Maker’ler İş Başında’ projesiyle Anadolu’daki çocukların büyük şehirlerde yaşayan çocuklarla fırsat eşitliğine sahip olmasından yola çıkan TEB; İstanbul, İzmir, Denizli, Gaziantep, Trabzon, Mersin, Bursa, Konya ve Edirne olmak üzere dokuz farklı ilde açılan TİM-TEB Girişim Evi’nde öğrencilere ‘Ü boyutlu yazıcılar’, ‘Arduino’, ‘Kodlama’ ve ‘Makey Makey’ maker eğitimleri verdi. Proje sonunda 72 okulda 500’den fazla üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisine ulaşıldı.\" (Fotoğraflı)

