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Ekonomi

TEİAŞ, EÜAŞ ve Hazine'ye ait 243 taşınmaz özelleştirilecek

Mülkiyeti Hazine, TEİAŞ ve EÜAŞ'a ait 17 ilde toplam 243 arazi 2025'e kadar özelleştirilecek

19 Mayıs 2022 11:38

Mülkiyeti Maliye Hazinesi, Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ye (TEİAŞ) ait araziler özelleştirme kapsamına alındı.

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya ve Muğla olmak üzere 17 ilde toplam 243 araziyle ilgili özelleştirme kararı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı şöyle: 

Mülkiyeti Maliye Hazinesi, Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ye (TEİAŞ) adına kayıtlı olan ve ekli listede yer alan taşınmazların ve hisselerin;

1. Özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,
2. Satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine,
3. Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiştir.

HazineEÜAŞTEİAŞerdoğanresmi gazete
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