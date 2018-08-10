TDP sayesinde yüzme öğrendiler

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) tarafından hayata geçirilen \"Genç Bakışlar Mutlu Yüzler Projesi\" (ÇOGEP) kapsamında 40 çocuğa yüzme eğitimi verildi.

Mahalle polislerinin belirlediği yüzme bilmeyen, 11-18 yaş aralığındaki 20 kız, 20 erkek çocuğa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan olimpik havuzda eğitim sonrası sertifikaları verildi. 16 Haziran - 9 Ağustos tarihleri arası verilen eğitimler sonrası düzenlenen sertifika törenine Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürü Özcan Erdoğdu, Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Sorumlusu Yakup Deliktaş, yüzme antrenörleri, projede görevli polisler, sporcular ve veliler katıldı. Proje hakkında konuşan TDP Şube Müdürü Özcan Erdoğdu, \"Projenin önemli faaliyetlerinden biri de yüzme kursuydu. Projemiz bu sene için sona erdi. Gelecek sene Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün katkılarıyla daha kapsamlı hale gelecektir. Tarihle ilgili farkındalığın artırılması ve sporun yaşam biçimi olarak benimsenmesi için çalışmalarımız devam edecek. Yakın zamanda değerlendirme toplantıları yapıp 2019 yılına hazır hale gireceğiz\" dedi.

Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, konuşmasında, \"Tek bir derdimiz var. Sizlere güçlü bir Türkiye vermek. Bu nedenle bizlere verilen görevler neticesinde kendi imkanlarıyla buraya gelemeyen, yüzemeyen ya da bu faaliyetlerde bulamamaları nedeniyle yapılan bu bir etkinlik kendilerine verilen önemi görmeleri içindir. Projenin uygulamasında emeği geçen herkese teşekkür ederim\" açıklamasında bulundu.

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