TDP Genel Başkanı Sarıgül: Yunanistan’ın yaptığı bu zalimliğe ve barbarlığa dünya dur demeli

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sınırda donarak hayatını kaybeden göçmenlerle ilgili, “Yunanistan’ın yaptığı bu zalimliğe ve barbarlığa dünya dur demeli” dedi.

Edirne’de parti il binasında teşkilat üyeleri ve vatandaşlarla bir araya gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Batı Trakya Türkleri'nin haklarının da hiçe sayıldığını ifade ederek Yunanistan'a tepki gösterdi. Sarıgül,“Yıllardır Batı Trakya Türkleri'nin eğitim haklarını, imar haklarını, kültürel haklarını, ekonomik haklarını, siyasal haklarını hiçe saymaktadır. Okulları, camileri kapatmakta, ezan seslerini susturmaya çalışmaktadır. Yunanistan aynı zamanda kötü bir komşudur. Sorunlu bir komşudur. ABD ile birlikte bizim sınırımıza silah yığmakta, adaları silahlandırmaktadır." ifadelerini kullandı.

“Yunanistan mülteci hukukuna aykırı, insanlığa yakışmayan bir göçmen politikası izliyor"

Sarıgül, Yunanistan’ın 19 göçmene yaptığı müdahale sonucu donarak hayatını kaybeden göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yunanistan’ın yaptığı zulme dünyanın dur demesi gerektiğini vurgulayan Sarıgül, “Yunanistan mülteci hukukuna aykırı, insanlığa yakışmayan bir göçmen politikası izliyor. Ege Denizi'nde göçmen botlarına ateş ediyor, botları şişliyor, savunmasız insanları ölüme terk ediyor. İpsala’da Yunanistan tarafından geri itilen 22 göçmenden 19’u donarak öldü. Yunanistan, donarak ölsünler diye bu insanların ayakkabılarını çıkartmış, üstlerini soymuş ve çıplak şekilde bizim tarafa itmiştir. Yunanistan’ın yaptığı zalimliktir, caniliktir. Dünya bu zalimliğe, bu barbarlığa dur demelidir. Yunanistan demokrasi beşiği olmakla övünen ama insan hakları ve özgürlüklerini çiğneyen bir ülkedir” dedi.

Sarıgül sözlerine şöyle devam etti:

"Yunan basınında karasularını 12 mile genişletme hakları olduğuna ilişkin haberler çıkıyor"

“Yıllardır Batı Trakya Türkleri'nin eğitim haklarını, imar haklarını, kültürel haklarını, ekonomik haklarını, siyasal haklarını hiçe saymaktadır. Okulları, camileri kapatmakta, ezan seslerini susturmaya çalışmaktadır. Yunanistan aynı zamanda kötü bir komşudur. Sorunlu bir komşudur. ABD ile birlikte bizim sınırımıza silah yığmakta, adaları silahlandırmaktadır. Türkiye Değişim Partisi, ülkemize yönelik iç ve dış tehlike ve tehditlere dikkat çekmek isteyen bir partidir. Amacımız kaygı ve telaş oluşturmak değil, doğru ve etkili tedbirlerin zamanında alınmasını sağlamaktır. Son aylarda Yunan basınında karasularını 12 mile genişletme hakları olduğuna ilişkin haberler çıkıyor. Dışişleri Bakanlığımızın bu konuyu yakından takip ettiğini, ülkemizin menfaatlerini koruduğunu biliyoruz. Bundan eminiz”

“TBMM’yi göreve çağırıyoruz”

Yunanistan’ın karasularını 6 milin üzerine çıkarmasını kabul etmeyeceklerini belirten Sarıgül, “Yunanistan’ın karasularını 6 milin üzerine çıkarmasını kabul etmeyeceğimizi göstermek üzere TBMM’yi göreve çağırıyoruz. TBMM’de grubu ve milletvekili olan partilerin 1995 yılında olduğu gibi bir bildiri yayınlayarak kararlılığımızın devam ettiğini duyurmalarında fayda görüyoruz. Buradan Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan’a bir atasözüyle sesleniyorum; ey Yunanistan sel gider kum kalır. Avrupa ve ABD’ye güvenme, biz komşuyuz. Bizde komşuluk önemlidir. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Türkiye ile dost olmak sizin hayrınızadır” diye konuştu.

Mustafa Sarıgül'ün esnaf ziyaretlerinin ardından Uzunköprü ilçesinde çeşitli temaslarda bulunacağı belirtildi. (İHA)