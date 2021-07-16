TDP'den sonra KKTC'nin ana muhalefet partisi CTP de Erdoğan'ın konuşmasını boykot etme kararı aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Toplumcu Demokrasi Partisi'nden sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi de Türkiye'nin Kıbrıs'a barış harekatını başlatmasının yıl dönümü olan 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Lefkoşa'daki Cumhuriyet Meclisi'nde yapacağı konuşmayı boykot etme kararı aldı.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Yenidüzen’e yaptığı açıklamada bugün gün içinde yazılı gerekçeli kararı açıklayacaklarını söyledi.

CTP'li vekiller Erdoğan’ın konuşacağı meclis toplantısında olmayacak. Erdoğan’ın Meclis oturumuna katılarak bir konuşma yapacağı söylenirken, bu toplantıda milletvekillerine herhangi bir söz hakkı verilmeyeceği de iddia edilmişti.

TDP Parti Meclisi boykot kararının, ''Kıbrıs Türk halkının iradesine, özgür ve özgün kimliğine yapılan müdahaleler başta olmak üzere, iddia edildiği gibi eşit egemen devlet yerine alt yönetim algısını güçlendirecek adımların atılması tespitinden hareketle ve son günlerde yurttaşlarımızın sebepsizce Türkiye’ye alınmamasının kaçınılmaz sonucu'' olduğunu ifade etmişti.

50 sandalyeli KKTC Meclisi’nde ana muhalefetteki CTP’nin 12, TDP’nin 3 milletvekili bulunuyor.