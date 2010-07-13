TDK'dan yabancı sözcüklere karşılıklar!

T24 - Türkçe'ye giren yabancı sözcüklere savaş açan Türk Dil Kurumu, bu kelimelere bulduğu karşılıkları bir kılavuzda topladı. Düzenlenen törenle sanal ortamda kullanıma sunulan kılavuz ezber bozdu. Buna göre zapping yerine geçgeç, prime time yerine altın saatler, ekürinin karşılığı olarak ahırdaş kelimesini kullanacağız
Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçe'ye giren yabancı kelimelere bulduğu karşılıkları, Yabancı Sözlere Karşılık Kılavuzu'nda toplandı. Dün düzenlenen törenle sanal ortamda kullanıma sunulan kılavuz, ezber bozar nitelikte.
Ata'nın vasiyeti
Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın, TDK'nın 78. kuruluş yıldönümü nedeniyle kurum binasında düzenlenen etkinlikte bir konuşma yaptı. Atatürk'ün Türkiye İş Bankası'ndaki hisselerinin gelirlerinden ilgili kurumlara düşen payın vasiyetname hükümleri ve CHP'nin verdiği talimatla her yıl ödendiğini kaydeden Akalın, bu konuda gösterdikleri ilgi ve duyarlılık için CHP yöneticilerine teşekkür etti.
Son günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk'ün vasiyetnamesinin anayasa değişikliğiyle ortadan kaldırıldığına dair görüşler ileri sürdüğünü'' anlatan Akalın, şunları söyledi: 'Bu görüşler geçmişte de birkaç kez dile getirilmiş; bugünkü kurumların Atatürk'ün kurduğu ve vasiyetnamesinde belirttiği kurumlar olmadığı ileri sürülmüştür. Hatta kurumlarımız bu sorunlar karşısında yargıya gittiğinde dava açma ehliyetine sahip olmadıkları bile iddia edilmiştir. Oysa bu görüşler karşısında yüce Türk yargısı son sözünü söylemiştir. Yüce Atatürk'ün vasiyetnamesinin çiğnenmesi asla söz konusu değildir, asla söz konusu olmayacaktır.''
Akalın, kamuoyunda bilinenin aksine TDK'nın 'bazı harfler üzerindeki şapka işaretini hiçbir zaman kaldırmadığını'', 'çok oturgaçlı götürgeç'', 'ulusal düttürü'' gibi sözcükleri de hiçbir zaman türetmediğini belirtti.
Çip yerine yonga
Konuşmanın ardından 'Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu'' tanıtıldı. Bypass yerine köprüleme, billbord yerine duyurumluk, çip yerine yonga, dart yerine oklama kelimelerini öneren TDK, duayene karşılık 'aksakal', gurme yerine 'tatbilir', light yerine 'yeğni', prime time yerine 'altın saatler'i öneriyor.
İşte hayatımıza girecek yeni kelimeler
'Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu'nda yer alan ilginç kelime önerilerinden bazıları
amblem belirtke
anchorman ana haber sun.
aspiratör emmeç
banliyö yörekent
bypass köprüleme
billboard duyurumluk
çip yonga
dart oklama
duayen aksakal
ekspres özel ulak
eküri ahırdaş
gurme tatbilir
happy hour indirim saatleri
kapora güvenmelik
klip görümsetme
light yeğni
lot tutam
metroseksüel bakımlı erkek
migren yarım baş ağrısı
navigasyon yolbul
ordövr yemekaltı
panik ürkü
prime time altın saatler
raket vuraç
reenkarnasyon ruh göçü
self-servis seçal
sürpriz şaşırtı
terör yıldırı
tirbuşon burgu
tribün sekilik
türbülans burgaç
ultrason yansılanım
voleybol uçan top
zapping geçgeç