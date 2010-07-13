TDK'dan yabancı sözcüklere karşılıklar!

T24 - Türkçe'ye giren yabancı sözcüklere savaş açan Türk Dil Kurumu, bu kelimelere bulduğu karşılıkları bir kılavuzda topladı. Düzenlenen törenle sanal ortamda kullanıma sunulan kılavuz ezber bozdu. Buna göre zapping yerine geçgeç, prime time yerine altın saatler, ekürinin karşılığı olarak ahırdaş kelimesini kullanacağız



Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçe'ye giren yabancı kelimelere bulduğu karşılıkları, Yabancı Sözlere Karşılık Kılavuzu'nda toplandı. Dün düzenlenen törenle sanal ortamda kullanıma sunulan kılavuz, ezber bozar nitelikte.





Ata'nın vasiyeti



Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın, TDK'nın 78. kuruluş yıldönümü nedeniyle kurum binasında düzenlenen etkinlikte bir konuşma yaptı. Atatürk'ün Türkiye İş Bankası'ndaki hisselerinin gelirlerinden ilgili kurumlara düşen payın vasiyetname hükümleri ve CHP'nin verdiği talimatla her yıl ödendiğini kaydeden Akalın, bu konuda gösterdikleri ilgi ve duyarlılık için CHP yöneticilerine teşekkür etti.



Son günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk'ün vasiyetnamesinin anayasa değişikliğiyle ortadan kaldırıldığına dair görüşler ileri sürdüğünü'' anlatan Akalın, şunları söyledi: 'Bu görüşler geçmişte de birkaç kez dile getirilmiş; bugünkü kurumların Atatürk'ün kurduğu ve vasiyetnamesinde belirttiği kurumlar olmadığı ileri sürülmüştür. Hatta kurumlarımız bu sorunlar karşısında yargıya gittiğinde dava açma ehliyetine sahip olmadıkları bile iddia edilmiştir. Oysa bu görüşler karşısında yüce Türk yargısı son sözünü söylemiştir. Yüce Atatürk'ün vasiyetnamesinin çiğnenmesi asla söz konusu değildir, asla söz konusu olmayacaktır.''



Akalın, kamuoyunda bilinenin aksine TDK'nın 'bazı harfler üzerindeki şapka işaretini hiçbir zaman kaldırmadığını'', 'çok oturgaçlı götürgeç'', 'ulusal düttürü'' gibi sözcükleri de hiçbir zaman türetmediğini belirtti.





Çip yerine yonga



Konuşmanın ardından 'Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu'' tanıtıldı. Bypass yerine köprüleme, billbord yerine duyurumluk, çip yerine yonga, dart yerine oklama kelimelerini öneren TDK, duayene karşılık 'aksakal', gurme yerine 'tatbilir', light yerine 'yeğni', prime time yerine 'altın saatler'i öneriyor.





İşte hayatımıza girecek yeni kelimeler



'Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu'nda yer alan ilginç kelime önerilerinden bazıları



amblem belirtke

anchorman ana haber sun.

aspiratör emmeç

banliyö yörekent

bypass köprüleme

billboard duyurumluk

çip yonga

dart oklama

duayen aksakal

ekspres özel ulak

eküri ahırdaş

gurme tatbilir

happy hour indirim saatleri

kapora güvenmelik

klip görümsetme

light yeğni

lot tutam

metroseksüel bakımlı erkek

migren yarım baş ağrısı

navigasyon yolbul

ordövr yemekaltı

panik ürkü

prime time altın saatler

raket vuraç

reenkarnasyon ruh göçü

self-servis seçal

sürpriz şaşırtı

terör yıldırı

tirbuşon burgu

tribün sekilik

türbülans burgaç

ultrason yansılanım

voleybol uçan top

zapping geçgeç



