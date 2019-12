TDK'dan öğrenciler için sözlük

Türk Dil Kurumu (TDK), lise ve ilköğretim öğrencilerine, derslerde karşılaşabilecekleri tüm sözcükleri kapsayan özel Türkçe sözlükler hazırladı.



Sözlüklerin bütün öğrencilerin başucunda bulunmasını isteyen TDK, eseri kurumdan alanlara yüzde 25, toplu alımlara yüzde 50 indirim de uygulayacak.



TDK Başkanı Şükrü Haluk Akalın, yaptığı açıklamada, TDK olarak hem lise hem ilköğretim öğrencilerine yönelik ayrı sözlük çalışmaları olduğunu söyledi.



"İlköğretim Öğrencileri İçin Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu"nun yeni baskısının hazırlandığını belirten Akalın, bilgisayarda kullanılması için bu sözlüğün yoğun disk versiyonununda çıkarıldığını hatırlattı.



Akalın, "Yoğun diskte, çocukların Türkçe öğrenmelerine katkıda bulunacak çeşitli oyunlarla, Türkçe’nin söz varlığını özümsetecek yazılımlar da var. Sanal ortamdaki sözlüğümüz zaten herkesin hizmetinde ama ilköğretim okulu öğrencilerimiz için bu sözlük ve yazım kılavuzumuz özel olarak hazırlandı" dedi.



İÇİNDE HER DERSİN TERİMLERİ VAR



Lise öğrencilerine yönelik çalışma yaptıklarını da dile getiren Akalın, adı "Resimli Okul Sözlüğü" olacak bu yeni eserin baskısının bitmek üzere olduğunu ifade etti.



Akalın, şunları kaydetti: "Sözlük, sadece Türk Dili ve Edebiyatı için değil hemen hemen bütün derslerin terimlerini içine alacak biçimde hazırlandı. Sözlüğe, lise öğrencilerinin, öğrenim hayatları boyunca kullandıkları, karşılarına çıkacak her sözcüğü yerleştirdik.

Gençlerimizin, özellikle öğrencilerimizin, ana dilimiz Türkçeyi bütün zenginliğiyle, söz varlığının bütün anlatım gücüyle donanarak yetişmelerini sağlamak amacıyla bu yazılımları, bu sözlükleri hazırlıyoruz. Böylece gelecek kuşaklara daha gelişmiş, daha işlek, daha zengin bir Türkçe bırakmayı amaçlıyoruz."



ÖĞRENCİLERE ÖZEL İNDİRİM



TDK Başkanı Akalın, sözlüklerin kitapçılara dağıtılacağını, ancak kurumundan alanlara yüzde 25, toplu alımlarda da yüzde 50 indirim uygulanacağını söyledi.



Akalın, "Zaten sözlüklerin fiyatlarını çok düşük tutuyoruz, amacımız katkı sağlamak. Özellikle de öğrencilere yönelik yayınlar daha makul fiyatlarda oluyor" dedi.



Öte yandan, Akalın, TRT’nin 1 Kasımda yayına başlayacak çocuk kanalında Türkçe eğitimi verilmesiyle ilgili soru üzerine, TRT ile bu konuda bir görüşmelerinin bulunmadığını ama kurumla her zaman işbirliği içinde olduklarını kaydetti.



"TRT, başından bu yana Türkçeye duyarlı. Bunun çocuk kanalında da sürdürüleceğini düşünüyoruz" diyen Akalın, yine de program talebi olması halinde "seve seve üzerlerine düşen görevi yapabileceklerini’, bu teklifin diğer kanallar için de geçerli olduğunu sözlerine ekledi.